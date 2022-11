La fille de Bill et Melinda Gates, Jennifer, révèle qu’elle est enceinte de son premier enfant avec son mari Nayel Nassar

La fille aînée de BILL et Melinda Gates, Jennifer, a révélé qu’elle avait un petit pain au four et qu’elle attendait son premier enfant.

L’héritière de 26 ans de sa fortune d’un milliard de dollars a annoncé sa nouvelle sur Instagram jeudi, se disant simplement “reconnaissante”.

Jennifer et son mari Nayel attendent leur premier enfant Crédit : Getty

Elle a gentiment posé dans un cadre rural avec son mari Nayel Nassar, 31 ans, tout en berçant sa bosse grandissante.

La future maman a enfilé une robe vert émeraude soyeuse et flatteuse ainsi que son alliance gigantesque pour l’adorable séance photo.

Jennifer, une cavalière accomplie, a marqué les vacances de Thanksgiving avec son annonce spéciale supplémentaire.

Sa maman Melinda a jailli: “Je ne pourrais pas être plus excitée de rencontrer ce petit et de vous voir devenir parents.”

Le couple a posé dans l’arrière-cour du domaine de 142 acres des Gates à North Salem, New York, tout en s’embrassant avec amour.

Ils se sont mariés au même endroit lors d’une petite cérémonie de mariage musulman le 15 octobre 2021.

Le partenaire de longue date de Jennifer et compatriote équestre Nayel, de Chicago, a concouru pour l’Égypte aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020.

Leur futur bébé sera le premier petit-enfant de Bill et Melinda, qui ont divorcé en 2021 après 27 ans de mariage.

Plus à venir…Pour les dernières nouvelles sur cette histoire, revenez régulièrement sur Sun Online.

