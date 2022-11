La fille de Bill et Melinda attend son premier enfant – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Zabulon Laurent/ABACA/Shutterstock

Une image vaut mille mots, alors Jennifer Gates n’a pas eu à écrire beaucoup lorsqu’elle a annoncé sa grossesse le jour de Thanksgiving (24 novembre). “Reconnaissante”, a écrit Jennifer, 26 ans, alors qu’elle montrait sa bosse de bébé tout en se tenant à côté de son mari, millionnaire équestre Nayel Nassar. Dans sa publication Instagram, Jennifer a posé dans une robe vert forêt profonde alors qu’elle berçait sa bosse, tandis que Nayel, 31 ans, rayonnait de fierté à côté de sa femme enceinte. Jennifer a inclus un cœur vert et un biberon, indiquant peut-être que leur paquet de joie arrivera en mars 2023.

“Je ne pourrais pas être plus excitée de rencontrer ce petit et de vous voir devenir parents”, a commenté la mère de Jennifer, Portes françaises de Melinda. Karlie Kloss a laissé une série d’emojis “cœurs pour les yeux”, tandis que le créateur de mode Véra Wang a écrit: “WOW. Félicitations à un couple merveilleux et à votre nouvel ajout !!!!” “Je suis ravi pour vous, nous avons besoin de personnes merveilleuses pour faire en sorte que des personnes encore plus merveilleuses envoient tant d’amour”, a ajouté l’organisateur et designer d’événements de célébrités. Marcy Blum. D’autres fans ont rempli la section des commentaires avec des messages comme “Félicitations” et autres.

La grossesse de Jennifer remonte à plus d’un an depuis qu’elle et Nayel se sont mariés lors d’une cérémonie à Salem, New York, en octobre 2021. Le couple a échangé ses vœux devant 300 invités lors d’une cérémonie musulmane (Nayel est une égypto-américaine, née à Chicago et élevé au Koweït.) Jennifer et Nayel ont commencé à se fréquenter en janvier 2017, et tous deux sont des cavaliers accomplis – et tous deux sont des anciens de l’université de Stanford. Il a proposé en janvier 2020, et après un an de COVID, les deux sont finalement devenus mari et femme.

Sept mois avant le mariage de Jennifer, ses parents – Melinda et Bill Gates – ont annoncé leur divorce après vingt-sept ans de vie commune. “Au cours des 27 dernières années, nous avons élevé trois enfants incroyables [Jennifer, Phoebee, and Rory Gates] et construit une fondation qui fonctionne partout dans le monde pour permettre à tous de mener une vie saine et productive », lit-on dans leur déclaration conjointe. « Nous continuons de croire en cette mission et nous poursuivrons notre travail ensemble au [Gates] fondation, mais nous ne croyons plus que nous pouvons grandir ensemble en tant que couple dans la prochaine phase de notre vie.

“Ce fut une année difficile, à la fois collectivement avec la pandémie et pour nos familles en transition”, a déclaré Jennifer Vogue en octobre 2021, avant son mariage. “Mais notre amour l’un pour l’autre a été une constante. Pouvoir célébrer notre mariage avec nos amis les plus proches et notre famille était un rêve devenu réalité.