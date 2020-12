Étudier à l’Institut indien des sciences médicales (AIIMS) est le rêve de la plupart des aspirants médicaux du pays. Cependant, il est extrêmement difficile d’obtenir le rang digne de l’AIIMS dans le test national d’éligibilité avec entrée (NEET). Les meilleurs étudiants sont admis dans la première institution médicale de l’Inde. Les étudiants ont généralement besoin des meilleures ressources pour être admis à AIIMS.

Mais une fille brillante d’un ouvrier agricole a décroché un siège à l’AIIMS malgré le manque de ressources, a rapporté Le temps de l’Inde.

Charul Honariya, la fille d’un ouvrier agricole, suit maintenant des cours en ligne AIIMS depuis son domicile dans le village de Kiratpur à Bijnor. Bien que la qualité d’Internet et l’approvisionnement en électricité interrompent ses études, elle fait de son mieux pour assister aux cours en s’asseyant sur la terrasse de sa maison, le seul endroit de sa maison où elle reçoit la meilleure qualité Internet.

L’étudiante en médecine de 18 ans utilise son smartphone pour suivre des cours. Le rapport mentionne que Charul a grandi dans la pauvreté et que sa maison n’a toujours pas de glacière ni de réfrigérateur.

Elle a dit: «Je me souviens des moments où nous n’aurions même pas une seule roupie dans notre maison. Mon père a dû emprunter si nous devions acheter quelque chose. Cependant, le travail acharné et la détermination de Charul lui ont valu un siège à l’AIIMS. La fille s’est classée 10 dans la catégorie SC à NEET et a obtenu une admission à l’AIIMS.

Mais ce n’est pas la première réalisation de la fille Bijnor. Elle avait réussi le test d’admission de Vidyagyan à Bulandshahr alors qu’elle était en 6e standard. Vidyagyan est une académie de leadership rural de la Fondation Shiv Nadar.

Parlant de sa première rencontre avec Charul, son professeur de biologie de l’école, Shalini Almadi a déclaré: «Elle voulait devenir médecin et je pourrais en fait voir un médecin en elle.

En 12e standard, l’étudiant en médecine a étudié la psychologie avec la physique, la chimie, la biologie et l’anglais. Son score global dans la 12e norme était de 93%.

Charul a déclaré qu’elle était reconnaissante envers ses parents de croire en elle et de lui avoir permis de poursuivre des études de médecine. Elle a dit que dans son village, les filles sont forcées d’abandonner l’école et plus tard forcées de se marier.

Avec le soutien des parents et son travail acharné, Charul est en passe de devenir le premier médecin de son village. Shaoukeen Singh, le père de Charul, est extrêmement fier de sa fille et espère qu’elle travaillera un jour pour ses compatriotes villageois.