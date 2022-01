La fille de Bhagyashree, Avantika Dassani, est prête à faire ses débuts d’actrice avec « Mithya »

Bhagyashree est entrée dans l’industrie cinématographique indienne en 1989 avec sa performance mémorable en tant que Suman dans le drame musical romantique « Maine Pyaar Kiya » face à Salman Khan. Maintenant, sa fille Avantika Dassani va bientôt faire ses débuts à Bollywood avec la série dramatique à suspense psychologique de Rohan Sippy « Mithya ». Les créateurs de l’émission ont révélé la première affiche dans laquelle Avantika peut être vue avec sa co-star Huma Qureshi.

La jeune actrice a également annoncé son premier projet en partageant l’affiche sur son compte Instagram avec la légende « Les choses ne sont pas toujours ce qu’elles paraissent. Alors qui est vraiment responsable de ce réseau de mensonges ?! #Mithya bientôt disponible sur @zee5. Humilié, reconnaissante et ravie de vous annoncer ma toute première websérie ! »

L’affiche présente Avantika Dassani dans un regard intense générant une intrigue pour la série dramatique à suspense psychologique sombre et granuleuse. Avantika Dassani a choisi un projet non conventionnel et expérimental, une histoire tordue de deux femmes principales, pour faire sa toute première expérience à l’écran.

En parlant de « Mithya », Avantika Dassani a déclaré : « Ce fut un plaisir absolu d’affronter un personnage difficile et une histoire intrigante comme celle-ci, pour mon tout premier projet. Je suis également extrêmement reconnaissante d’avoir travaillé avec une personne incroyablement talentueuse. et des acteurs et une équipe de soutien, qui ont chaleureusement accueilli un débutant comme moi. Aujourd’hui, les plateformes OTT sont l’endroit où le public vient chercher ses expériences les plus excitantes et ses bonnes histoires et je suis vraiment heureux de commencer mon voyage en faisant partie de cela ! J’espère le public aime regarder Mithya, autant que nous avons eu à le faire. »

Le fils de Bhagyashree, Abhimanyu Dassani, a commencé son voyage à Bollywood avec le film comique d’arts martiaux de Vasan Bala « Mard Ko Dard Nahi Hota ». Le film a été présenté en première au Festival international du film de Toronto 2018, où il a remporté le People’s Choice Award : Midnight Madness. Maintenant, la sœur d’Abhimanyu, Avantika, est prête à commencer son voyage dans l’industrie cinématographique hindi.

Avec Huma Qureshi et Parambrata, « Mithya » est produit par Applause Entertainment et présenté par Zee 5.