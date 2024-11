La fille de Barack Obama abandonne son nom de famille professionnellement

L’ancien président américain Barack Obama a déclaré au podcast : « Je me disais : vous savez qu’ils sauront qui vous êtes » Photo d’Aude Guerrucci / Getty

Contenu de l’article L’ancien président américain Barack Obama a commenté la décision de sa fille Malia de ne pas utiliser son nom de famille de manière professionnelle lors de ses débuts au cinéma. Le joueur de 26 ans était rédacteur pour le film nominé aux Emmy Awards. Émission en streaming principale Swarm l’année dernière, et est récemment devenu réalisateur avec un court métrage de 18 minutes intitulé The Heart. Il a été créé au 2023 Festival international du film de Toronto et a joué dans d’autres festivals depuis, remportant le Young Spirit Award au Festival du film de Deauville en France et le prix du meilleur court métrage d’action réelle au Festival international du film de Chicago.

Contenu de l’article Cependant, le générique du film ne la mentionne pas comme Malia Obama mais comme Malia Ann, substituant son deuxième prénom à son nom de famille. Le sujet a été abordé dans un épisode récent de The Pivot, un podcast sur l’actualité animé par les stars de la NFL Ryan Clark, Fred Taylor et Channing Crowder. Barack Obama était l’invité de l’épisode, publié sur YouTube cette semaine. Obama a été interrogé sur les défis liés au fait de permettre aux filles d’un président américain de tracer leur propre voie dans le monde. « Le défi pour nous est de leur permettre de leur apporter une quelconque aide », a-t-il déclaré à propos de Malia et de sa sœur Sasha, 23 ans. « Je veux dire, ils sont très sensibles à ce sujet. Ils sont très têtus à ce sujet. Il poursuit : « Malia, elle fait des films. Elle a donc réalisé son premier film. Et tu sais, je serai papa, je me vanterai un peu… son premier film est allé à Sundance et à tous ces festivals de films chics. Et elle n’a pas utilisé Obama comme réalisateur au générique, a indiqué Malia Ann.» En riant, il a poursuivi: «Je me disais: ‘Vous savez qu’ils sauront qui vous êtes.’ Et elle dit : ‘Tu sais quoi ? Je veux qu’ils le regardent pour la première fois et qu’ils n’aient en aucun cas cette association. Je pense donc que nos filles font tout leur possible pour ne pas essayer d’en tirer parti.

Contenu de l’article Recommandé par l’éditorial Ce que les Obama ont dit sur le stress des mariages politiques Michelle Obama battrait Trump de 11 points, selon un sondage Selon l’indépendantcertains critiques de Sundance ont qualifié Malia de « bébé népo », abréviation de bébé du népotisme, faisant référence aux personnes dont le succès des parents dans des carrières similaires ou d’autres efforts les a aidées à réussir. Certains ont souligné qu’avoir accès à Donald Glover en tant que producteur n’est pas quelque chose que la plupart des cinéastes débutants peuvent facilement réaliser. (Pour sa défense, il a également travaillé sur Swarm.) La bête quotidienne a titré sa critique « Nepo Bébé de la semaine : les débuts au cinéma de Malia Obama sont-ils bons ? Il dit du film : « C’est subtil, c’est quelque peu étrange, et ses visuels sont chaleureux et lo-fi », concluant : « The Heart n’est pas un mauvais film… c’est à peu près ce que l’on attend d’un jeune cinéaste. » Kyle Buchanan du New York Times a décrit The Heart comme « bien tourné » et « un début prometteur, ajoutant : « Vous ne soupçonneriez même pas qu’il vient d’une ancienne première fille, même si les types avertis pourraient se demander si les « Steven et Kate » ont remercié le générique de clôture est Spielberg et Capshaw, un mari et une femme qui peuvent assurer des débuts bien connectés.

Contenu de l’article Sur le podcast, Obama a déclaré à ses hôtes qu’il avait conclu un accord avec le pool de presse de la Maison Blanche lorsqu’il était président. «J’ai dit: ‘Vous pouvez me suivre partout. Tu peux parler de moi. Vous faites tout ce que vous devez faire. Laissez mes enfants tranquilles car ils ont le droit de grandir. Ils n’ont pas choisi ça. Laissez-les grandir. Et c’est tout à l’honneur de la presse, ils les ont laissés tranquilles. Il a ajouté : « Maintenant, à mesure qu’ils vieillissent, il se passe des trucs de paparazzi, et cela les rend dingues. Leur attitude est la suivante : « Nous ne recherchons pas tout cela. » Ils sont donc punis. » Lorsqu’on lui a demandé si l’anonymat lui manquait depuis qu’il était président, il a répondu : « Ce qui me manque, c’est juste de me promener et que personne ne sache qui vous êtes. Par exemple, vous ne réalisez pas à quel point c’est avantageux jusqu’à ce que vous l’essayiez et tout d’un coup, vous avez 100 personnes qui vous demandent des selfies et tout ça. Mais il a ajouté : « C’est un problème de grande classe à avoir. » Obama a plaisanté en disant qu’il avait pensé à essayer un déguisement – ​​« mettre des dreadlocks, se mettre une barbe, une moustache » – mais il ne l’a jamais fait. De plus, il a dit que sa voix le trahirait, ou ses oreilles. «Je dois mettre un sweat à capuche ou une casquette ou quelque chose du genre. Parce que les gens disent : « Mec, j’ai déjà vu ces oreilles. »

