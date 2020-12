Encore une chose à ajouter Lierre bleuCV empilé.

La fille de Beyoncé et Jay Z suit les traces de ses parents de manière majeure: elle vient de remporter sa première nomination aux Grammy Awards à l’âge de 8 ans.

Le protégé musical est dans la catégorie du meilleur vidéoclip pour « Fille à la peau brune, « aux côtés de Beyoncé et WizKid, après que la Recording Academy ait récemment mis à jour la liste des artistes nominés pour l’inclure parmi les prétendants.

Blue Ivy est en compétition contre Canard« La vie est belle », Anderson .Paak« Lockdown » de Styles Harry« Je t’adore » et Woodkid«Goliath». Notamment, elle n’a qu’un an de plus que la plus jeune lauréate des Grammy Awards, Leah Peasall, dont le groupe Les Sœurs Peasall a remporté l’album de l’année, bande originale en 2001.

Blue a remporté son premier BET Award en juin pour « Brown Skin Girl », qui a été inclus dans Le roi lion: le cadeau album de la bande originale. Et ce n’est pas la première fois qu’elle collabore avec sa mère – elle a également joué dans les vidéoclips de « Spirit » et « Formation ».