Emily BluntLes enfants de sont apparemment prêts au cas où quelqu’un aurait besoin d’eux pour rejoindre, par exemple, une adaptation de Oliver Twist.

L’actrice a invité Jimmy Kimmel en direct le jeudi 10 décembre, où elle a expliqué à l’hôte qu’elle et son mari John Krasinski séjournent à Londres depuis août avec des filles Noisette, 6 et Violet, 4. Il s’avère que les filles ont pris un accent encore plus prononcé que leurs camarades de classe, ce que la femme de 37 ans Mary Poppins revient l’étoile ne pouvait pas être plus choquée.

« Ils ont été dans une vraie école avec des uniformes scolaires, et miraculeusement, ils sonnent assez britanniques, ce dont je suis complètement ravie », a-t-elle déclaré. Jimmy Kimmel.

Le moment clé de joie pour Emily est venu lorsqu’un ami a enregistré des images de la petite Violet chantant un classique de Noël, bien qu’avec une différence notable.

« [Someone] a envoyé une vidéo de [my little one] chantant ‘Jingle Bells’, et elle va, Jaingle ol ‘the woy, presque comme un Cockney, « le Dans les bois interprète révélé. « C’était presque comme Dick Van Dyke chantant «Jingle Bells». L’accent le plus fou de tous les temps – c’était plutôt brillant. «