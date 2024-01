La fille de 15 mois d’un couple américain meurt d’une maladie rare, puis ils l’ont transformée en pierres

Le couple a choisi une option qui était entièrement nouvelle pour eux : Parting Stones.

Après la perte déchirante de leur fille de 15 mois, un couple de l’Idaho, Kaylee et Jake Massey, ont choisi une approche distinctive et significative pour assurer la présence de leur défunte petite fille dans leur maison. En avril 2023, le couple a enduré l’inimaginable lorsque Poppy, leur fille diagnostiquée avec la maladie génétique rare TBCD à l’âge de 9 mois, est décédée.

“Quand elle est née, nous ne savions absolument rien. Elle était tout simplement parfaite pour nous. Vers l’âge de 4 mois, nous avons remarqué que sa vision ne se développait pas correctement. Et donc après quelques rendez-vous chez le médecin et chez l’ophtalmologiste, il a été décidé qu’elle avait besoin d’une IRM du cerveau”, a déclaré Mme Massey Personnes. “C’est à l’âge de 5 mois que nous avons finalement obtenu cela, et l’IRM a montré que la partie centrale de son cerveau, le corps calleux, ne s’était pas développée correctement, voire pas du tout.”

“Après cela, nous avons continué à recevoir diagnostic après diagnostic, mais il n’y a pas eu de diagnostic concluant… Après avoir effectué les tests génétiques les plus avancés du marché, nous avons reçu la nouvelle la plus horrible de découvrir qu’elle souffrait d’une maladie génétique que je Je pense qu’à l’époque, elle était le 38e enfant diagnostiqué dans le monde”, poursuit-elle. “Les généticiens n’en avaient jamais entendu parler auparavant… Je ne pense pas que nous ayons réalisé à quel point il s’agissait d’un diagnostic grave. Nous étions vraiment très naïfs en cela.”

Quelques jours avant le décès de leur fille, le nourrisson a développé une infection respiratoire. Elle a été admise à l’hôpital. “J’étais juste paniquée parce que j’avais l’impression que Poppy ne pouvait pas respirer, et nous étions tellement exaltés par Poppy”, se souvient-elle.

Les médecins ont informé le couple que Poppy souffrait d’une pneumonie aux poumons et qu’elle avait également été testée positive pour une infection respiratoire.

“Il y a eu d’autres enfants atteints de cette maladie génétique TBCD qui ont eu une pneumonie et des séjours à l’hôpital, et ils sont là pendant une semaine et rentrent chez eux. Et donc nous avons seulement entendu ces autres familles dire qu’ils s’en remettaient, et ensuite ils rentrent chez eux et vivent entre 3 et 5 ans. Nous étions aveuglés par le fait que son corps n’en pouvait plus.

Le lendemain, Kaylee et Jake ont appris qu’ils devaient transférer Poppy à l’unité de soins intensifs (USI).

“Ils l’ont dit d’une manière tellement positive. Ils l’ont dit comme : ‘Ils ont un meilleur équipement là-bas, Poppy recevra les soins dont elle a besoin.'”

“C’était juste au moment où nous poussions son lit dans sa nouvelle chambre aux soins intensifs… et juste au moment où nous garions son lit, c’est quand ses yeux se sont levés vers moi et je me suis dit : ‘Oh, Poppy, ton les yeux sont ouverts. Et puis son cœur s’est arrêté. Et immédiatement, l’infirmière responsable a commencé à faire de la RCR et les gens criaient simplement « appelez le code », et un chaos frénétique s’est ensuivi à ce moment-là. “

“Il était probablement environ 6 heures du matin lorsqu’elle a codé, et nous avons donc passé environ cinq heures avec elle. Nous avons appelé nos parents, qui surveillaient nos deux autres enfants, et ils ont pu venir nous dire au revoir”, partage-t-elle. . “Nous avons pensé qu’il était très important d’avoir Rosie et Peter là pour leur dire au revoir… nous avons dû leur dire : ‘Ta sœur va mourir aujourd’hui.’ “

Lorsque le moment est venu pour Kaylee et Jake de se prononcer sur la dépouille de Poppy, le couple a choisi une option qui était entièrement nouvelle pour eux : Pierres de séparation.

“Nous étions assis dans la maison funéraire et ils nous ont remis un catalogue pour que nous puissions décider quoi faire de notre fille. C’était tellement horrible de feuilleter ces pages et de devoir choisir une urne”, dit-elle. “Nous savions que nous voulions la crémation parce que nous voulions que ses cendres rentrent chez nous. Ayant deux jeunes enfants à la maison, nous ne voulions rien dans notre maison qui puisse faire peur à nos enfants, peur de le briser, peur de le regarder, et nous avons senti comme si une urne pouvait avoir cette présence dans notre maison. »

“Nous n’avions pas l’impression que cela convenait à notre famille, mais honnêtement, aucune option ne semblait convenir à notre famille. Nous étions juste en train de feuilleter ce catalogue, et il y avait cette photo de ces très jolies pierres, et nous sommes en quelque sorte une famille nature. Nous aimons sortir et faire des choses. Et je me souviens que mon mari et moi nous sommes arrêtés et avons regardé cette page”, poursuit-elle.

“Nous avons ramené le catalogue à la maison et nous y avons réfléchi pendant quelques jours avant de leur donner notre réponse. Et c’était comme si toutes les options étaient mauvaises, celle-ci semblait être la moins mauvaise. Nous avons choisi celle qui était la moins mauvaise. pour nous, et nous avons également essayé de donner la priorité à Rosie et Peter. Dans quel environnement seraient-ils le plus à l’aise ?

Quelques mois plus tard, la famille a reçu une « belle boîte » avec une note manuscrite. “C’était si joliment dit. C’était quelque chose comme : ‘Merci de nous avoir confié votre fille. Ce fut un honneur de l’avoir sous nos soins.’ C’était si personnel, et je me souviens avoir ouvert cette carte et avoir eu l’impression que ces gens se souciaient de ma fille.”

“Nous avons continué à ouvrir ces petits sacs contenant des pierres, et je me souviens qu’au début, les pierres étaient si belles. Elles sont blanches avec de petites taches jaunes dedans, et ils disent qu’ils ne font rien pour les protéger. les cendres”, explique Kaylee. “Je ne sais pas ce que sont ces petites taches jaunes, mais elles ressemblent à un petit cadeau spécial.”