La fille de 13 ans de Machine Gun Kelly tatoue son père

Machine Gun Kelly (MGK) montre son nouveau tatouage que sa fille de 13 ans a encré de façon permanente sur lui.

Le rappeur de 33 ans s’est rendu mardi sur les réseaux sociaux pour partager le moment rebelle père-fille qui s’est produit au festival de musique heavy metal, Hellfest.

« Ma fille a dit vacances d’été, nous nous sommes retrouvés au Hellfest », a légendé MGK sur son post Instagram.

Dans la série de photos, MGK peut être vu tout sourire avec sa fille, Casie, alors qu’elle tatouait le bras de son père dans les coulisses du festival européen.

Le rockeur « Bloody Valentine » a continué à partager les moments forts de sa performance au Hellfest, alors que de grandes foules se sont présentées pour Machine Gun Kelly, de son vrai nom Colson Baker.

Inclus dans le carrousel de clichés candides, le duo père-fille a posé pour une photo lors du défilé de mode Dolce & Gabbana lors de la Fashion Week de Milan.

MGK portait une veste en cuir noir, un pantalon sur mesure, des gants noirs et des bottes en cuir assorties. Le père d’un enfant a montré ses tatouages ​​corporels sans rien porter sous sa veste. Il a complété son look avec une résille sur son visage, qui a attiré l’attention de nombreux fans.

Casie portait une robe bustier noire avec des bottes en filet et à lacets noirs. Elle a complété son look avec un mini sac à main noir et a fait couler ses tresses sur son épaule.

Une autre jolie photo montrait MGK et Casie se tenant la main dans la voiture.

Le rappeur « Bad Things » a été aperçu en train de dormir pendant le trajet en voiture à côté de sa fille, alors qu’elle se prélassait à côté de son père tout en portant des écouteurs et en tenant son appareil mobile.

Les deux dernières vidéos sur les réseaux sociaux de MGK montraient des fans se précipitant dans un énorme mosh pit lors du festival de rock populaire et lui ayant un moment sentimental avec sa fille alors qu’ils regardaient les feux d’artifice ensemble.

On voit MGK embrasser et embrasser Casie sur la tête, alors qu’ils regardaient le ciel pendant le feu d’artifice.

Également partagé dans son histoire Instagram, le musicien est vu marchant côte à côte avec sa fille dans un aéroport tout en tenant un énorme bouquet de fleurs.

La légende disait « elle m’a rendu magnifique [flowers] pour la fête des pères », avec un emoji fleur.

Kelly partage sa fille avec son ex Emma Cannon.

Pendant ce temps, MGK a eu une relation difficile avec l’actrice et fiancée Megan Fox.

Plus tôt cette année, Fox a remis les pendules à l’heure à propos du fiancé Machine Gun Kelly tout en faisant un retour audacieux sur les réseaux sociaux des semaines après avoir nettoyé Instagram de toutes ses photos.

« Il n’y a eu aucune ingérence de tiers dans cette relation d’aucune sorte », a écrit Fox dans l’application de notes de son iPhone, qu’elle a ensuite publiée en ligne.

« Cela inclut, mais sans s’y limiter… les humains réels, les DMS, les robots IA ou les démons succubes. »

Fox a continué à écrire: « Bien que je déteste vous priver de publier des reportages aléatoires sans fondement qui auraient été écrits avec beaucoup plus de précision par ChatGPT, vous devez laisser cette histoire mourir et laisser tous ces innocents seuls maintenant », le » La star de Transformers a terminé sa publication sur Instagram.

Fox, 37 ans, a déclenché des rumeurs partagées lorsqu’elle a publié les paroles de Beyoncé qui disaient: « Vous pouvez goûter la malhonnêteté / c’est dans votre souffle » avant de supprimer son compte.

Quelques heures auparavant, Fox avait partagé ce que beaucoup considéraient comme un message de vengeance avec un superbe selfie dans la salle de bain.

Le statut de la relation entre Kelly et Fox reste incertain, mais le couple aurait travaillé pour concilier toutes les différences.

