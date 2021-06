La fille d’Anurag Kashyap, Aaliyah, paie la note du déjeuner, le fier papa enregistre un moment | Nouvelles des gens

New Delhi : le réalisateur Anurag Kashyap a partagé un clip vidéo franc de sa fille Aaliyah Kashyap lundi après-midi. Le duo père et fille est allé déjeuner et Aaliyah a payé la facture pour deux.

Anurag Kashyap s’est rendu sur Instagram pour partager le moment. « Alors, ma fille @aaliyahkashyap m’a emmené déjeuner après une longue matinée et l’a payé avec ses propres revenus @youtube .. c’est une première, ça vaut donc la peine de garder une trace », a-t-il écrit.

Dans le clip vidéo, Aaliyah Kashyap est assise dans un restaurant et paie la note du déjeuner en glissant sa carte. Lorsqu’elle remarque qu’une vidéo a été filmée par son père, elle dit avec un sourire et les mains jointes : « OK Papa, arrête d’être embarrassante !

Aaliyah, 20 ans, dirige une chaîne YouTube sur le style de vie, la mode et la beauté et compte 68,3 000 abonnés.

Instantanément, les commentaires ont commencé à affluer de la part des amis de l’industrie.

Alors que des acteurs comme Huma Qureshi, Vicky Kaushal, Vineet Kumar Singh et Bidita Bag publiaient des émojis cardiaques pour exprimer leur amour, Gulshan Devaiah a écrit : « Je vous dis qu’elle va bientôt financer vos films avec l’argent de YouTube. »