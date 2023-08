La fille d’Anurag Kashyap, Aaliyah Kashyap, verrouille les lèvres avec le fiancé Shane Gregoire dans d’adorables photos de fiançailles

Aaliyah Kashyap verrouille les lèvres avec le fiancé Shane Gregoire dans des photos romantiques de fiançailles.

La fille d’Anurag Kashyap, Aaliyah Kashyap, s’est fiancée à son petit ami de longue date, Shane Gregoire, en mai de cette année. Le couple a organisé une fête de fiançailles intime à laquelle ont assisté plusieurs enfants vedettes. Aaliyah a maintenant partagé d’adorables photos de sa fête de fiançailles qui pourraient vous laisser bouche bée.

Vendredi, Aaliyah Kashyap s’est rendue sur son Instagram et a partagé quelques photos de la fête de fiançailles. Elle a partagé quelques photos montrant son look époustouflant dans un élégant lehenga ivoire avec une broderie florale vibrante de la créatrice Anta Dongre. Elle a coiffé le lehenga avec des bijoux pastel et a laissé ses cheveux ouverts.





Elle a également partagé quelques photos romantiques avec son fiancé Shane Gregoire. Sur l’une des photos, Shane a été vu regardant vers Aaliyah et adorant sa beauté et sur l’autre photo, le couple a été vu en train de partager un baiser passionné, noyé dans l’amour. Aaliyah a légendé le message, « à propos d’hier soir ».

Shane Gregoire a réagi au message d’Aaliyah et a commenté: « Mon âme sœur (emoji du cœur). » Khushi Kapoor a également commenté, « pleurant mort mort. » Les internautes ont également adressé leurs meilleurs vœux au couple et les ont félicités pour leurs adorables photos. L’un des commentaires disait: «la plus belle mariée et le plus beau marié. Mon cœur est tellement plein d’amour pour vous deux. Un autre a écrit : « Félicitations ! Vous êtes vraiment un match fait au paradis. Un autre a écrit, « tout simplement impeccable ».

La fête de fiançailles d’Aaliyah Kashyap et Shane Gregoire était une affaire étoilée avec des enfants vedettes comme Khushi Kapoor, Suhana Khan, Ibrahim Ali Khan, Palak Tiwari, Alaya F et Anjali Dhawan, entre autres, assistant à la fête.

Aaliyah Kashyap a partagé la nouvelle de ses fiançailles avec son petit ami de longue date Shane Gregoire en mai sur Instagram. Partageant les photos, elle a écrit: « Alors c’est arrivé. À mon meilleur ami, mon partenaire, mon âme sœur, et maintenant mon fiancé. Tu es l’amour de ma vie. Merci de m’avoir montré à quoi ressemble l’amour réel et inconditionnel. Te dire oui a été la chose la plus facile que j’ai jamais faite et j’ai hâte de passer le reste de ma vie avec toi, mon amour. Je t’aime pour toujours et toujours fiancé (je n’arrive toujours pas à croire que je peux t’appeler comme ça AAHHHH).

Alors qu’Aaliyah Kashyap fait sensation sur Internet avec plus de 3 lakh d’abonnés sur Instagram et 1,50 lakh sur YouTube, Shane Gregoire est le fondateur de la société de logiciels Rocket Powered Sound qui crée des outils innovants pour les producteurs de musique.

