New Delhi: La fille du cinéaste Anurag Kashyap, Aaliyah, est une fervente utilisatrice des médias sociaux et possède également sa propre chaîne YouTube. Elle partage souvent des vidéos intéressantes et cette fois dans sa nouvelle session de « conversation entre filles », elle a parlé de son premier baiser maladroit et de la façon dont elle a fait le premier pas.

Aaliyah Kashyap et son petit ami Shane Gregoire rencontré sur une application de rencontres et le gamin star a expliqué comment tout s’est passé.

«Sur l’application de rencontres, je l’ai d’abord glissé. Sur Hinge, c’est comme si vous glissez dessus, puis il y a une section similaire où vous pouvez voir qui vous a aimé. Et puis, vous pouvez les aimer ou les ignorer. Alors il m’a aimé en retour et nous avons parlé », a-t-elle plaisanté.

«J’ai fait le premier pas. Nous nous sommes rencontrés après deux mois de conversation et je me suis dit: «Oh mon Dieu». J’attendais qu’il m’embrasse mais j’étais comme, il ne le fait pas. Parce que je pense qu’il ne savait pas si j’étais à l’aise avec ça ou quoi que ce soit d’autre, alors je me suis lancé. C’était tellement gênant parce que nous parlions et je l’ai fait au milieu de la phrase, parce que j’y pensais tellement et j’étais tellement nerveuse », a-t-elle ajouté.

Expliquant plus en détail comment la datation d’une personne via une application s’est avérée, Aaliyah a déclaré: «Shane et moi étions à 7 000-8 000 miles de distance, dans des fuseaux horaires opposés, et nous avons parlé pendant deux mois. Et nous l’avons fait fonctionner quand je suis venu ici. Maintenant, nous sommes comme, le mois prochain, c’est notre anniversaire d’un an. Si ça se sent bien, ça se sent bien. «

Le cinéaste Anurag Kashyap a épousé le monteur de films Aarti Bajaj en 1997 et le couple a eu la chance d’avoir sa fille Aaliyah. Cependant, le couple a divorcé en 2009. Il a ensuite épousé l’actrice Kalki Koechlin, mais le duo a décidé de se séparer en 2013 et finalement en 2015, ils ont divorcé.