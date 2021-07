La fille d’Anurag Kashyap, Aaliyah Kashyap, révèle qu’elle a de la haine pour une vidéo discutant du sexe, de la grossesse et de la sexualité ! | Nouvelles des gens

New Delhi: La fille du réalisateur de Bollywood Anurag Kashyap, Aaliyah Kashyap, est très populaire sur les réseaux sociaux avec plus de 2 millions d’abonnés sur Instagram. L’enfant vedette est également créatrice de contenu sur YouTube et publie souvent des extraits de sa vie sous la forme de vlogs intéressants. Il y a quelques semaines, Aaliyah avait partagé une vidéo dans laquelle elle posait à son père Anurag Kashyap des « questions embarrassantes » liées aux relations sexuelles avant le mariage, à la grossesse, à la sexualité et à la drogue.

Bien qu’une partie de ses téléspectateurs l’aient félicitée pour avoir eu une conversation ouverte avec son père, d’autres l’acceptaient moins.

Dans sa récente interview sur Zoom’s By Invite Only, Aaliyah avait révélé qu’elle avait reçu beaucoup de haine sur sa vidéo de la part de quelques téléspectateurs qui ont dit qu’elle » devrait avoir honte » d’elle-même.

Elle a déclaré à Zoom: « J’ai reçu beaucoup de messages de personnes qui disent à quel point il est bon de voir un parent aussi progressiste. Les gens ont des questions et ils ont trop peur de demander à leurs parents et c’est donc bien pour eux d’avoir un moyen d’obtenir réponses à leurs questions. Mais il y a aussi l’autre côté – des gens un peu plus à l’abri ou réservés qui ne sont pas très à l’aise avec ça. «

« Tu aurais dû voir les commentaires sur la vidéo que j’ai faite avec mon père. Il y en a comme ça… Je ne sais même pas ce que les gens sont venus sur ma chaîne… Plein de haine. Parce que le sexe et la grossesse et la drogue et bla bla bla. Ils disaient simplement : « Comment peux-tu en parler à tes parents ? Tu devrais avoir honte de toi. »

Découvrez la vidéo de sa chaîne:

Pour les non avertis, Aaliyah Kashyap est la fille du cinéaste Anurag Kashyap et de sa première épouse Aarti Bajaj. Le réalisateur Anurag et Aarti Bajaj, un monteur, s’étaient mariés en 1997, mais le couple a divorcé en 2009.

Malgré la séparation, le duo a continué à entretenir des relations cordiales les uns avec les autres. En 2013, le cinéaste ‘Dev D’ a épousé l’actrice Kalki Koechlin. Cependant, son deuxième mariage n’a pas non plus duré longtemps et les deux se sont séparés en 2015.