New Delhi: La fille du cinéaste Anurag Kashyap, Aaliyah, est une fervente utilisatrice des médias sociaux et possède également sa propre chaîne YouTube. Elle partage souvent des vidéos intéressantes donnant à ses abonnés un aperçu de sa vie glamour.

Dans sa dernière vidéo, Aaliyah a documenté la première visite de son petit ami américain Shane en Inde et son expérience de manger un repas indien pour la première fois de sa vie ! Comme on le voit dans la vidéo, Anurag Kashyap a gracieusement accueilli le petit ami de sa fille chez eux.

On voit Aaliyah présenter à son petit ami Shane des spécialités indiennes telles que Chole Bhature, Pani Puri, Sev Puri, Samosas et bien plus encore et il semble vraiment tomber amoureux de la cuisine indienne.

Regardez la vidéo:

Pour les non avertis, Aaliyah Kashyap est la fille du cinéaste Anurag Kashyap et de sa première épouse Aarti Bajaj. Le réalisateur Anurag et Aarti Bajaj, un monteur, s’étaient mariés en 1997, mais le couple a divorcé en 2009.

Malgré la séparation, le duo a continué à entretenir des relations cordiales les uns avec les autres. En 2013, le cinéaste ‘Dev D’ a épousé l’actrice Kalki Koechlin. Cependant, son deuxième mariage n’a pas non plus duré longtemps et les deux se sont séparés en 2015.