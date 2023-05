La fille d’Anurag Kashyap, Aaliyah Kashyap, laisse tomber des photos de fiançailles avec son fiancé Shane Gregoire, exhibe une énorme bague en diamant

Anurag Kashyap et la fille de son ex-femme Aarti Bajaj, Aaliyah Kashyap, ont annoncé ses fiançailles avec son petit ami Shane Gregoire sur Instagram le samedi 20 mai. Les deux ont échangé des bagues à Bali, en Indonésie, alors qu’Aaliyah partageait quelques photos, la première dans laquelle elle exhibe son énorme bague en diamant, et la deuxième photo montre le couple s’embrassant passionnément.

En plus des photos, Aaliyah, 22 ans, a écrit une jolie note à son fiancé qui disait : « oooooo CECI EST ARRIVÉ !!!!! à mon meilleur ami, mon partenaire, mon âme sœur, et maintenant mon FIANÇÉ ! tu es le amour de ma vie. merci de m’avoir montré à quoi ressemble l’amour réel et inconditionnel. te dire oui a été la chose la plus facile que j’aie jamais faite et j’ai hâte de passer le reste de ma vie avec toi, mon amour. Je t’aime pour toujours et toujours Fiancé (je n’arrive toujours pas à croire que je peux t’appeler comme ça AAHHHH) ».

Réagissant à l’heureuse nouvelle, son père Anurag Kashyap a commenté « Félicitations », accompagné de trois émojis au cœur rouge. Il a également partagé ses photos sur ses propres histoires Instagram et a écrit : « Félicitations @aaliyahkashyap et @shanegregoire. Elle a bien grandi. À tel point qu’elle est maintenant fiancée (émojis au cœur rouge) ». Shane a partagé l’histoire d’Anurag et l’a remercié en disant : « Merci futur beau-père ».

Shane a également partagé leurs photos de fiançailles sur son Instagram et a écrit une jolie note pour Aaliyah en écrivant : « Tellement béni d’être fiancé à l’amour de ma vie @aaliyahkashyap (emoji cœur rouge) Tu es celui que je cherchais chacun et tous les jours avant de te rencontrer. Dès que je t’ai parlé pour la première fois, sur FaceTime de tous les endroits, je t’ai immédiatement reconnu comme la fille de mon cœur. Tu es mon meilleur ami, mon fiancé et ma bien-aimée. J’aime toi maintenant et pour toujours, et tellement béni de passer le reste de ma vie avec toi. »





Plusieurs célébrités telles que Sobhita Dhulipala, Janhvi Kapoor, Sunny Leone, Shanaya Kapoor, Pavail Gulati et Vikramaditya Motwane, entre autres, ont exprimé leurs sincères félicitations pour le couple nouvellement fiancé.

LIRE | Aaliyah Kashyap réagit après avoir été trollée pour avoir lancé un appel à la collecte de fonds pour le film d’Ida, la fille d’Imtiaz Ali