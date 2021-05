La fille d’Anurag Kashyap, Aaliyah Kashyap, dit: «Je suis ouverte avec mes parents», partage des secrets, sort avec eux des «expériences» sur la vie et l’alcool – Regarder | Nouvelles des gens

New Delhi: La fille de la cinéaste de Bollywood Anurag Kashyap, Aaliyah Kashyap, a parlé de sa relation avec ses parents dans sa dernière vidéo YouTube.

L’enfant star a révélé qu’elle avait toujours eu une relation très honnête et amicale avec eux et qu’ils ressemblaient plus à des « amis » qu’aux parents.

Samedi (15 mai), Aaliyah est allée sur sa chaîne YouTube pour partager un « bavardage, préparez-vous avec moi! » vidéo avec ses 55 000 abonnés dans laquelle elle a répondu à une série de questions envoyées par ses fans.

La première question portait sur le degré d’ouverture de la petite star avec ses parents, Anurag Kashyap et Aarti Bajaj.

En réponse, Aaliyah a révélé: «Je suis très ouverte avec mes parents. Mes parents sont comme mes meilleurs amis. Mes parents, quand je grandissais, ont toujours voulu avoir une relation où cela ressemblait plus à une amitié qu’à une relation parent-enfant stricte. De cette façon, je ne me faufilerais pas pour faire des choses. «

Elle a poursuivi: « De toute évidence, tous les adolescents expérimentent l’alcool et des trucs comme ça. Mais j’étais toujours très ouverte avec mes parents quand je faisais quelque chose comme ça. Je ne vais pas mentir et dire: ‘Oh, je n’ai pas bu comme un adolescent »bien sûr, je l’ai fait. J’étais ouvert avec mes parents et de cette façon, j’étais responsable quand je le faisais. »

Jetez un œil à sa dernière vidéo:

Elle a en outre révélé qu’elle discutait également de sa vie amoureuse avec ses parents.

« Donc, même en ce qui concerne les relations, je suis très ouvert. Chaque fois que je parlais à un mec ou que je sortais avec un mec, j’en parlais à ma mère. Mon père, je dirais seulement si ça allait tourner dans quelque chose de sérieux », expliqua-t-elle.

Pour l’inversé, Aaliyah Kashyap est la fille du cinéaste Anurag Kashyap et de sa première épouse Aarti Bajaj. Le réalisateur Anurag et Aarti Bajaj, un monteur de films, s’étaient mariés en 1997, mais le couple a divorcé en 2009.

Malgré la séparation, le duo a continué à entretenir des relations cordiales les uns avec les autres. En 2013, le cinéaste de «Dev D» a épousé l’actrice Kalki Koechlin. Cependant, son deuxième mariage n’a pas non plus duré longtemps et les deux se sont séparés en 2015.