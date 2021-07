La fille d’Anurag Kashyap, Aaliyah Kashyap, fait souvent la une des journaux parce qu’elle est une enfant vedette. Aaliyah poursuit actuellement ses études supérieures aux États-Unis et gère également une chaîne YouTube où elle bénéficie d’un public de plus de 81 000 abonnés. Dans la chaîne, Aaliyah aborde plusieurs sujets comme la santé mentale, la relation entre ses parents et elle, sa vie aux États-Unis, le sexe, la grossesse et bien plus encore.

Le mois dernier, Aaliyah dans sa vidéo YouTube avait parlé de relations sexuelles avant le mariage, de la pression des pairs et des grossesses non planifiées avec son père. Elle avait précédemment révélé que ses parents étaient au courant des « expériences » qu’elle avait faites à l’adolescence en matière d’alcool.

Récemment, Aaliyah est apparue sur « Invite Only Season 2″ de Zoom et a partagé qu’elle avait reçu des messages de haine pour avoir discuté de sexe, de grossesse et de drogue avec ses parents dans ses vidéos YouTube. Aaliyah a déclaré que les gens commentaient une de ses photos en posant des questions telles que : « Comment pouvez-vous parler de telles choses avec vos parents ? »

Aaliyah a également partagé qu’elle avait rencontré de nombreux commentaires haineux après avoir récemment partagé des photos de lingeries sur son compte Instagram en relation avec une approbation de marque. Elle a dit que certains des commentaires étaient liés au fait qu’elle ne se conformait pas à la culture de l’Inde. « Je veux que les gens m’aiment, mais tout le monde ne peut pas t’aimer », a-t-elle déclaré.

Aaliyah a également expliqué comment un homme vraisemblablement dans la trentaine lui a envoyé une « sale fan fiction » chaque mois depuis l’année dernière, ce qui, selon elle, est « dégoûtant »

« Il y a ce gars qui m’envoie des DM depuis mars de l’année dernière. Il m’a envoyé ces longs essais de sa fan fiction sur Wattpad, mais la fanfiction sale qu’il a sur moi. Depuis l’année dernière, il m’envoie ceux-ci comme ‘oh mon bébé blah blah blah’. Je ne veux même pas le dire, c’est dégoûtant. Je l’ai harcelé, il a l’air assez vieux, dans la trentaine. mentionné.

Alors, est-ce que son petit ami Shane Gregoire les lui lit ? Elle a dit: « Oui, il les a lus, il me les lit. » Elle a également ajouté: « Je ne sais pas, c’est un anglais très approximatif, et c’est comme ces longs et gros mots qui n’ont aucun sens. Ils ne vont pas avec tout ce qu’il essaie de dire. Donc je pense que c’est probablement ça. C’est vraiment drôle. »

Dans l’émission, Aaliyah a également parlé des allégations de MeToo contre son père et a déclaré qu’elles la dérangeaient le plus parce qu’il s’agissait d’une fausse représentation du caractère de son père.

« Les affirmations #MeToo m’ont beaucoup dérangé. La haine ne m’atteint pas, c’est la fausse représentation de son personnage qui me dérange. Les gens pensent que c’est un homme terrible, mais demandez à quelqu’un de proche et ils diront qu’il est le plus gros ourson en peluche que vous rencontrerez jamais », a-t-elle déclaré.