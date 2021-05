Les enfants des stars de Bollywood ont toujours été sous les feux de la rampe pour une raison ou une autre, et souvent, beaucoup se demandent s’ils ont la même relation parent-enfant que l’homme ordinaire.

Récemment, Aaliyah Kashyap, la fille du réalisateur Anurag Kashyap et de son ex-femme, la monteuse Aarti Bajaj, s’est ouverte sur sa relation avec ses parents et a déclaré qu’elle les tenait au courant de ses «expériences» d’adolescente, ce qui comprend également buvant de l’alcool.

Partageant qu’elle est très proche de ses parents, Aaliyah a déclaré qu’ils ressemblaient davantage à ses «meilleurs amis». Aaliyah a récemment publié une vidéo sur sa chaîne YouTube où elle peut être vue en train de faire sa routine de maquillage. Sous-titré «bavardage, préparez-vous avec moi! brunch / jour de plage », Aaliyah répond à quelques questions de ses fans alors qu’elle se prépare.

La première question était: «Dans quelle mesure êtes-vous ouvert avec vos parents à propos de vos relations?» Aaliyah a dit qu’elle était très ouverte avec ses parents et avait une bonne amitié avec eux.

«Mes parents sont comme mes meilleurs amis. Mes parents, quand je grandissais, ont toujours voulu avoir une relation où cela ressemblait plus à de l’amitié qu’à cette relation parent-enfant stricte parce que de cette façon, je ne me faufilerais pas pour faire des choses. Évidemment, tous les adolescents expérimentent des trucs comme l’alcool et des trucs comme ça, mais j’étais toujours très ouvert avec mes parents quand je faisais quelque chose comme ça. Parce que, je veux dire, c’est normal. Je ne vais pas mentir et dire que je n’ai pas bu à l’adolescence. Bien sûr, je l’ai fait, je le fais. Mais j’étais ouverte avec mes parents et j’étais responsable quand je le faisais », a-t-elle déclaré.

Elle poursuit en disant que même si elle raconte à sa mère de petits détails sur sa vie, elle ne le dit à son père que lorsque les choses deviendraient sérieuses.

«Même en ce qui concerne les relations, je suis très ouvert. Chaque fois que j’avais envie de parler à un mec ou de sortir avec un mec ou quoi que ce soit, j’en parlais à ma mère. Mon père, je dirais seulement quand cela allait réellement se transformer en quelque chose de sérieux. Comme, la datation réelle et pas seulement parler », a déclaré Aaliyah.

Le reste de la session a vu Aaliyah répondre à des questions telles que «Combien de tatouages ​​at-elle?» – huit – et elle a également parlé de ses difficultés à gérer sa chaîne YouTube et ses études collégiales côte à côte.

Aaliyah a récemment publié une photo sur Instagram avec son petit ami, Shane Gregoire.

Aaliyah étudie actuellement aux États-Unis.