La fille d’anniversaire Kiara Advani s’associe à Ram Charan dans le RC 15 de Shankar – Voir les photos | Nouvelles régionales

Réalisé par Shankar, le film est produit conjointement par Dil Raju et Shirish Garu sous la bannière de Sri Venkateswara Creations pour une sortie PAN India.

Kiara, enthousiasmée par cette collaboration, déclare : « C’est certainement l’un des meilleurs cadeaux d’anniversaire que j’ai reçus jusqu’à présent. Je suis aussi excité que nerveux de travailler avec des noms renommés et expérimentés de notre fraternité cinématographique. J’attends avec impatience de commencer tourner et en espérant que cette incroyable opportunité se traduise merveilleusement à l’écran ! »

New Delhi : Le jour de l’anniversaire de l’actrice Kiara Advani, ses fans vont avoir une agréable surprise. Le visage magnifique a été annoncé comme la principale dame du démarreur Ram Charan RC 15.

