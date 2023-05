La fille d’Anna Nicole Smith, Dannielynn Birkhead, porte les bijoux de sa mère décédée et une robe de tournesol au Kentucky Derby

La fille d’Anna Nicole Smith, Dannielynn Birkhead, a rendu hommage à sa défunte mère à travers des bijoux lorsqu’elle est sortie samedi pour le 149e Derby du Kentucky.

La jeune fille de 16 ans portait une robe à imprimé tournesol Leo Lin et accessoirisée d’un collier et d’un bracelet en cristal de la collection personnelle de Smith alors qu’elle marchait sur le tapis rouge à Churchill Downs avec son père Larry Birkhead, 50 ans.

Birkhead de couleur coordonnée avec sa fille dans un costume bleu clair, une cravate jaune et une épinglette de tournesol. Avant la célèbre course de chevaux à Louisville, Kentucky, Birkhead a partagé un trio de photos le montrant avec Dannielynn et l’ancien guitariste de Bon Jovi Richie Sambora.

« Faire vibrer le reste de @kentuckyderby avec Richie Sambora et Dannielynn », a-t-il écrit.

LA FILLE D’ANNA NICOLE SMITH, DANNIELYNN BIRKHEAD, EST TOUTE GRANDE PENDANT L’APPARITION DU KENTUCKY DERBY

« Richie a gracieusement donné suite à son offre de donner à Dannielynn une leçon de guitare privée et a passé une tonne de temps à lui donner des conseils pour gagner en confiance et maîtriser l’art de jouer de la guitare. Super gars !

« Dannielynn a joué un petit @janetjackson « Black Cat » pour lui. Maintenant, direction le @kentuckyderby après le gala Barnstable-Brown hier soir. »

Le Barnstable Brown Gala, qui profite au Barnstable Brown Diabetes Center de l’Université du Kentucky, est l’une des soirées de la veille du Derby les plus exclusives et les plus étoilées. Dannielynn a rencontré Jackson lors de l’événement caritatif l’année dernière alors qu’elle portait une tenue qui appartenait autrefois au chanteur légendaire.

Dannielynn a également honoré sa mère à travers son style lors du 34e gala annuel de Barnstable Brown vendredi soir, portant un haut noir et blanc avec un imprimé représentant des photos de la campagne GUESS de Smith en 1992 qu’elle a associée à des bijoux de sa mère.

Birkhead a partagé un diaporama de photos dans lequel il a été vu posant avec Dannielynn avant le gala.

« En route pour le gala annuel Barnstable-Brown Derby Eve », a-t-il écrit dans la légende de son post Instagram. « Ce soir, c’est le 20e anniversaire où j’ai rencontré la mère de Dannielynn lors du même événement. »

Smith et Birkhead se sont rencontrés pour la première fois en 2003 alors qu’il travaillait comme photographe indépendant et que l’ancien Playboy Playmate lui tournait E! émission de télé-réalité « Le spectacle d’Anna Nicole ». Smith est décédé en 2007 à l’âge de 39 ans alors que Dannielynn n’avait que 5 mois.

Le natif du Kentucky a ensuite mis en ligne d’autres images de lui-même et de sa fille avant la fête, en écrivant : « Je n’arrive pas à croire que Dannielynn ait presque 17 ans. C’est l’heure d’un super week-end de Derby. »

Participer aux festivités du Kentucky Derby est une tradition annuelle pour Dannielynn et Birkhead. Père et fille participent chaque année au Derby du Kentucky depuis 2010.

Bien que Birkhead préfère élever Dannielynn hors des projecteurs, il a déclaré à Fox News Digital que participer à l’événement annuel historique était un moyen d’honorer le passé et de continuer à créer de nouvelles traditions avec sa petite fille.

« C’est en quelque sorte une tradition que nous allions chaque année », a-t-il déclaré.

« C’est là que j’ai rencontré Anna Nicole Smith. Et c’est quelque chose que j’ai repris avec ma fille chaque année depuis. Elle est assez âgée pour comprendre ce que c’est.

« Depuis que j’ai rencontré sa mère là-bas, j’ai commencé en quelque sorte à la ramener et à lui faire visiter et à lui faire connaître les histoires qui, vous savez, c’est en quelque sorte là que j’ai rencontré votre mère et tout.

« Et puis il est arrivé que des gens cherchent ma fille là-bas parce que je ne la laisse vraiment pas participer à des événements publics. Et donc, en toute honnêteté, le Derby du Kentucky est en quelque sorte la courbe de croissance de Dannielynn. »