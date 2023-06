La fille d’Anna Nicole Smith, Dannielynn, assiste au concert de Duran Duran Mopays.com

Voir la galerie





Crédit d’image : Pochettes d’embrayage Wambli/Shutterstock

Dannielynn Birkhead, 16 ans, ressemblait à sa défunte mère lors de sa dernière sortie. La fille de Anna Nicole Smith assisté à un Duran Duran concert avec son père, Larry Birkhead, le jour de la fête des pères, et le papa adoré a partagé une photo Instagram de l’événement. Dans l’instantané, lui et la mignonne souriante portent des tenues décontractées, y compris un t-shirt noir et des lunettes à monture transparente pour elle, et un polo gris et un chapeau noir pour lui, tout en posant ensemble depuis leurs sièges sur place.

« Passer une excellente fête des pères avec Dannielynn au concert de @duranduran. J’ai essayé de lui apprendre de la bonne musique depuis qu’elle est bébé. Bonne fête des pères à tous les papas ! Bien sûr, nous devions arriver ici en premier, eh bien parce que je suis vieux. 😆#happyfathersday #oldschoolnewschool », Larry a légendé le message.

En plus de la photo du concert, il a ajouté une photo de retour d’eux deux écoutant de la musique assis sur un banc extérieur. Dannielynn tient un écouteur attaché à un téléphone et sourit tout en portant un haut à volants orange, des lunettes de soleil roses et des bracelets roses, tandis que son père a l’autre écouteur dans l’une de ses oreilles alors qu’il porte une chemise grise, un jean et une casquette. Une fois les deux photos rendues publiques, les abonnés de Larry ont commenté à quel point Dannielynn ressemblait à Anna Nicole.

« Elle va être aussi magnifique que sa maman. Déjà 80% là ! Il est temps de jeter une couverture sur elle et de ne pas la laisser sortir de la maison. 😆 », a plaisanté un abonné, tandis qu’un autre a écrit:« Vous l’élevez si bien! Plus elle grandit, plus elle ressemble à sa mère. Un troisième s’est exclamé : « Elle est belle comme sa maman ! » et un quatrième a partagé: « C’est incroyable à quel point elle ressemble à sa mère. »

Avant que Larry ne partage le moment du concert avec Dannielynn, lui et l’adolescent ont fait la une des journaux pour avoir assisté au gala Derba Eve. Cette dernière a rendu hommage à sa mère lors de l’événement en portant un haut gris à manches longues qui présentait diverses photos en noir et blanc de la beauté blonde. Elle l’a associée à une longue jupe noire superposée qui avait un gros nœud argenté à la taille et avait ses longs cheveux bouclés et relevés. Elle a complété son look avec des chaussures et du maquillage assortis.

Plus à propos Anna Nicole Smith

