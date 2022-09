La fille d’Anna Nicole Smith, Dannielynn, a 16 ans : “Maman regarde en bas”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La fille d’Anna Nicole Smith, Dannielynn Birkhead, a eu 16 ans mercredi.

Son père, Larry Birkhead, s’est rendu sur Instagram pour célébrer l’anniversaire marquant de sa fille.

“Il y a seize ans, mon beau bébé est né. C’est si vous voulez vous sentir vraiment vieux. Beaucoup de gens pensaient que les chances étaient contre vous, mais peut-être que c’était plus orienté vers moi que vous. À travers la tragédie, l’agitation et quelques crises de colère de bébé -Aujourd’hui, tu brilles de mille feux et tu es si accompli. Si fier d’être ton père !” sa légende a commencé, à côté d’un collage de photos de Dannielynn.

“Quand j’ai dit à Dannielynn qu’elle était un super bébé quand elle est née, elle a répliqué dans le plus pur style de Dannielynn… ‘Comment savez-vous que vous n’étiez même pas là ?’ Aïe. Je lui ai dit “peut-être pas, mais j’y suis allé tous les jours depuis que je t’ai ramenée à la maison”. Ça a été une course folle et Dannielynn a apporté de la joie et des rires dans ma vie. Restez en dehors de vos routes locales parce que Dannielynn a 16 ans ! Joyeux anniversaire. Rock. On”, a-t-il écrit.

LA FILLE D’ANNA NICOLE SMITH, DANNIELYNN BIRKHEAD, EST TOUTE GRANDE PENDANT L’APPARITION DU KENTUCKY DERBY

“Maman regarde vers le bas”, a conclu Birkhead dans sa légende, ajoutant un emoji d’ange.

Peu de temps après la mort de Smith, Birkhead a été confronté à une bataille très publique pour la garde où il a dû prouver que Dannielynn était bien son enfant. L’ancien avocat de Smith, Howard K. Stern, avait été répertorié comme le père de Dannielynn sur le certificat de naissance et s’était battu pour la garde, a rapporté le New York Times. Frederic van Anhalt, le mari de l’actrice Zsa Zsa Gabor, avait également affirmé qu’il était le père de Dannielynn.

Le duo père-fille passe souvent beaucoup de temps ensemble et se lie par leur amour commun pour Janet Jackson. En juillet, Dannielynn et Larry ont assisté au concert de Jackson à Cincinnati, Ohio, et après la représentation, le couple a passé du temps dans les coulisses avec Jackson.

“En route pour le deuxième concert de Janet Jackson de Dannielynn (mon millionième) à Cincinnati alors que nous nous disputons lequel d’entre nous est le plus grand fan de Janet”, a écrit Larry sur Instagram.

En mai, Dannielynn portait la robe exacte qui appartenait à Jackson en 2003 lors du gala Barnstable-Brown.

“Je parie sur un super moment avec Dannielynn aujourd’hui au @kentuckyderby de cette année, puis au concert de @janetjackson !” Larry photos légendées des deux sur Instagram.

Larry a ajouté une photo de feu Smith, décédé en 2007, à la fin du message et a noté dans la légende que Dannielynn ressemblait au modèle.

Birkhead a rencontré brièvement Smith pour la première fois en 2003 pour les festivités du Kentucky Derby dans son État d’origine. Cependant, ce n’est qu’en 2004 – après la transformation spectaculaire de la perte de poids de Smith – que le couple s’est lié en privé.