La fille d’Angelina Jolie “fière” de la visite de Mom’s College : Exclusif – Hollywood Life

Alors que certains étudiants sont gênés par leurs parents, d’Angelina Jolie fille aînée Zahara Jolie Pitt ne peut tout simplement pas se rapporter. En fait, le premier cycle de Spelman était «ravi» que sa célèbre mère visite le campus d’Atlanta pour le week-end des retrouvailles en octobre, selon un initié qui a parlé à HollywoodLa Vie sur le voyage EXCLUSIVEMENT.

“Zahara était si heureuse qu’Angie ait pu passer du temps dans son école”, nous a dit la source. “Ce n’est pas la première fois qu’Angie était là, mais la dernière fois, c’était au tout début de l’année scolaire avant que Zahara ne puisse vraiment se faire une idée de son environnement.”

Ce voyage signifiait vraiment beaucoup pour Zahara, car elle a commencé à s’installer à l’école. La source a expliqué: «Cette fois, c’était si différent parce que Zahara a noué des amitiés et des liens vraiment incroyables avec d’autres étudiants sur le campus en quelques mois seulement. Zahara était tellement ravie d’avoir sa mère à ses côtés pendant qu’ils célébraient le retour à la maison.

Angie a essayé de garder un profil bas pendant la visite, mais était super amicale quand les gens du campus l’ont approchée. L’initié a déclaré: “Ce fut une surprise totale pour tous les étudiants et tout le monde voulait leur parler et prendre des photos”, ajoutant que Zahaar “aime que tout le monde aime sa mère”.

Les parents VIP de Zahara ne semblent pas faire obstacle à une expérience universitaire normale. L’initié a déclaré à HL: “Zahara apprécie qu’elle ne soit pas du tout traitée différemment simplement à cause de qui est sa famille et tout le monde a été si accueillant.”

La visite a également eu un impact sur Angie, avec une source distincte nous disant: “Angelina s’est sentie tellement honorée quand Zahara lui a demandé de passer tout le week-end de retour avec elle.” L’actrice était particulièrement reconnaissante pour le temps de qualité alors que sa fille devenait adulte. “Elle prendra toujours son rôle de maman au sérieux, mais plus Zahara vieillit, plus leur relation évolue vers cette belle amitié”, a expliqué l’initié. «Elle sait que tous les collégiens ne veulent pas se promener avec leur mère tout le week-end, alors elle se sent bénie que Z la veuille toujours et elle ne le prend pas pour acquis.

Dans l’ensemble, la star de cinéma est écrasante de fierté pour Zahara. Comme l’a dit la source, “Elle a tellement d’admiration pour sa fille, pour son génie absolu, donc pouvoir la voir briller à l’école est vraiment l’un des moments les plus fiers de sa vie.”