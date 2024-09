La fille d’Amy Adams a fait ses débuts sur le tapis rouge à Nightbitch

Photo : VALERIE MACON/AFP via Getty Images

Malgré tous les costumes Method du monde, rien ne vaut une star de cinéma qui défile sur le tapis rouge avec son enfant. Ce week-end, les participants au TIFF ont rencontré une nouvelle progéniture célèbre : la fille de 14 ans d’Amy Adams, Aviana Olea Le Gallo, qui a fait sa débuts sur le tapis rouge à la première de Garce de nuit pendant le week-end.

Aviana, qui portait une robe noire bustier et un sac à main scintillant lors de l’événement, est la fille d’Adams et de l’acteur et peintre Darren Le Gallo, qui était également présent. Est-ce une coïncidence si la première avant-première du film à laquelle Adams a amené sa fille est celle dans laquelle elle joue une femme dont les sentiments compliqués à l’égard de la maternité la font se transformer en chien ? Peut-être, peut-être pas. De voir Garce de nuit « J’ai hâte de partager certaines parties de mon expérience avec Aviana. Comme c’est sa mère, je vais être un peu plus protectrice sur certains aspects du tournage », a-t-elle déclaré. « Ce que je veux qu’elle sache de mon expérience de la maternité, c’est à quel point elle a enrichi ma vie et fait de moi la femme que je suis aujourd’hui ».

Aviana et Le Gallo ont également rejoint Adams pour un dîner de remise de prix dimanche soir Elle a remercié les deux femmes dans un discours de remerciement. « C’est la première fois qu’elle est à un événement comme celui-ci avec moi », a-t-elle dit à propos de sa fille, « et je peux donc lui dire devant vous tous combien je suis reconnaissante d’avoir fait de moi non seulement une meilleure mère, mais aussi une meilleure personne. » On dirait qu’elle a eu beaucoup de temps pour réfléchir à la maternité ces derniers temps.

Amy Adams, lauréate du prix TIFF Tribute Performer Award, est émue lorsqu’elle parle de la présence de sa fille ici | #TIFF24 pic.twitter.com/PM7WV0cRl5 — Date limite (@DEADLINE) 9 septembre 2024

