La fille d’Amber Portwood, Leah, célèbre son 14e anniversaire sur de nouvelles photos – Hollywood Life Un site d’actualité internationale

Ambre Portwood et Gary Shirleyla fille de Horrible vient d’avoir 14 ans et a l’air tellement adulte! L’adolescent, dont la naissance a été documentée sur MTV 16 et enceinte en 2009, a posé pour plusieurs photos idiotes avec son père, dans un post Instagram qu’il a partagé en l’honneur de sa journée spéciale le 12 novembre. Sa petite sœur Émilee6 ans, que Gary partage avec sa femme Kristina Shirleyétait également sur les photos.

Le petit groupe a montré diverses poses, y compris faire des visages froissés amusants et fléchir les biceps, et Gary a ajouté une légende aimante à côté des instantanés. “Je souhaite à ma très géniale fille Leah Shirley un très joyeux anniversaire, c’est une jeune femme très intelligente et je ne pourrais pas demander un meilleur enfant. Je t’aime très fort Léa. Ps. J’ai essayé d’avoir @kristina_shirley3 sur la photo, mais non non nooooo ! 😑 on t’aime toujours femme. 😛 », lit-on dans la légende.

Une fois que les fiers parents ont partagé le message, ses abonnés ont rapidement répondu avec leurs propres souhaits d’anniversaire et d’autres commentaires. “Avant, je pensais qu’elle ressemblait à sa mère, mais maintenant elle ressemble à ta jumelle. Joyeux anniversaire Beautiful 🎂 », a écrit un adepte tandis qu’un autre a écrit:« Wow joyeux anniversaire Leah petite mini split génétique lol entre vous deux Gary. #Génial #twinsies lol 👏👏👏 joyeux anniversaire à toi. Un troisième a fait remarquer qu’ils pensaient que Leah ressemblait à Amber lors de l’original Maman adoet un quatrième a partagé : “Elle est si belle 😍🎉🎈🎂 Vous et Kristina avez fait un travail incroyable en l’élevant et en créant une si belle maison.”

Les dernières photos de Gary de Leah viennent après qu’Amber, qui a des antécédents de violence domestique, a fait la une des journaux pour avoir montré le moment où elle a perdu la garde de son fils James4 ans, avec qui elle partage Andrew Glennonaprès une bataille judiciaire de trois ans, sur un épisode récent de Teen Mom: Le prochain chapitre. L’épisode déchirant était plein de moments mémorables, y compris la réaction de Leah à la décision de garde.

“Ma mère et James ont une très bonne relation. Quelque chose comme je n’avais pas avec elle. C’est injuste parce que tout son travail qu’elle a fait pour être ici maintenant – c’est comme si tout était pour rien », a-t-elle dit à son père Gary, qui lui a assuré que ce n’était pas tout pour rien. « Ça va frapper très fort et c’est injuste. C’est complètement injuste. Ce lien va juste être déchiré. Au moment où la décision du tribunal, qui permet à Andrew d’emmener James de l’Indiana à la Californie, a été révélée, Amber a également publié une déclaration disant qu’elle avait le “cœur brisé” et qu’elle “n’arrêterait jamais de se battre” pour ses enfants.