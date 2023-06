La fille d’Alessandra Ambrosio a obtenu son diplôme d’études secondaires : vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Alessandra Ambrosio, 42 ans, a officiellement un enfant au lycée. La fille du mannequin, Anja Ambrosio Mazur, 14 ans, a obtenu son diplôme d’études secondaires le 7 juin. Alessandra s’est rendue sur Instagram pour partager des séquences vidéo du grand jour de son aîné. « Et en un clin d’œil… elle est au lycée !!!! » Alessandra a sous-titré la vidéo. « Fier de toi ma petite fille !! »

Dans le montage vidéo, Alessandra a partagé des clips d’Anja entrant dans la cérémonie de remise des diplômes. Elle avait l’air adorable dans une mini-robe blanche, avec ses cheveux parfaitement coiffés en boucles. Anja s’est levée de son siège lorsque son nom a été annoncé lors de la cérémonie, et Alessandra a également montré le programme que les parents ont reçu à leur arrivée. À la fin, Anja avait un grand sourire sur son visage alors qu’elle sortait de la tente et se tournait pour célébrer avec un ami.

Anja est le premier enfant d’Alessandra avec son ex, Jamie Mazuravec qui elle s’est fiancée en 2008. Anja est née cette année-là, suivie du fils du couple, Noé, en 2012. Alessandra et Kevin se sont séparés en 2018 après dix ans de fiançailles. Ils ne se sont jamais mariés.

Alessandra n’a pas protégé ses enfants de son mode de vie public. En 2018, elle a même posé avec eux dans un shooting pour Bazar de Harper, et s’est ouvert sur le fait de vouloir qu’ils poursuivent le cheminement de carrière qu’ils désirent. « Je veux que mes enfants fassent ce qu’ils aiment, et si c’est du mannequinat, alors je serais là à chaque étape pour les soutenir », a-t-elle partagé. « En ce moment, ils aiment être des enfants, découvrir le monde et explorer. »

Elle a également précisé que ses enfants seraient toujours sa priorité par rapport au travail et a déclaré qu’elle s’assurait que son horaire de travail était organisé de manière à passer le plus de temps possible avec les enfants. On ne sait pas si Anja suivra les traces de mannequin de sa célèbre mère, mais elle a déjà assisté à divers événements de la Fashion Week avec Alessandra au fil des ans. L’avenir s’annonce radieux pour cet adolescent !

