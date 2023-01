La fille d’Alec Baldwin, Ireland, 27 ans, enceinte de son premier enfant avec son petit ami RAC et partage une douce échographie

La fille d’ALEC Baldwin, Ireland, a annoncé qu’elle était enceinte de son premier enfant avec son petit ami RAC.

Le mannequin de 27 ans a partagé la bonne nouvelle avec un instantané de l’échographie sur son Instagram samedi.

Instagram / Irlande Baldwin

La fille d’Alec Baldwin, Ireland Baldwin, a annoncé qu’elle était enceinte de son premier enfant avec son petit ami RAC[/caption] Instagram / Irlande Baldwin

L’Irlande a fait cette annonce en partageant une photo de l’échographie de son bébé sur Instagram[/caption]

L’Irlande a sous-titré les résultats de l’échographie, “Bonne année”, suivi d’un emoji “cœur rouge”.

La photo a capturé l’image en noir et blanc d’elle et de l’artiste lauréat d’un Grammy Award RAC, né André Allen Anjos, bébé en pleine croissance affiché sur du matériel médical.

La militante des droits des animaux a dissipé toute confusion que son message aurait pu causer lorsqu’elle a consulté ses histoires Instagram plus tard pour partager une photo d’un test de grossesse positif.

Elle a expliqué avec une légende, “Ce n’est pas un chien lol.”

EN SAVOIR PLUS SUR L’IRLANDE BALDWIN PRENDRE COTE Kim saluée comme une «bonne mère» par Ireland Baldwin alors que les mannequins claquent Kanye DAME EN ROUGE Ireland Baldwin étourdit en lingerie rouge racée dans de nouveaux clichés Instagram grésillants

L’Irlande a suivi le poste de test de grossesse avec un qui présentait le modèle souffrant de nausées matinales à côté des toilettes.

Le DJ à temps partiel a écrit: “Si je ne vous ai pas répondu RE bons moments, projets, demandes de renseignements, réponses en général… c’est parce que c’était moi depuis un moment.”

Elle a également ajouté: “Je ne vous ignore pas.”

Les amis du mannequin se sont précipités dans la section des commentaires du message pour féliciter l’Irlande et RAC, 37 ans, pour la grossesse.

La cousine d’Ireland, fille de l’acteur de The Usual Suspects Stephen Baldwin, mannequin Hailey Bieber, 26 ans, a commenté: “cryin.”

Rumer Willis, fille des icônes hollywoodiennes Bruce Willis et Demi Moore, a écrit: “Yay a hâte de te rencontrer petit.”

Alors que l’actrice d’American Horror Story Sarah Paulson, 48 ans, a ajouté avec enthousiasme: “Omg !!!!! Toutes nos félicitations!!!”

QUI EST L’IRLANDE ?

Ireland Baldwin est la fille aînée de la star hollywoodienne Alec Baldwin et le seul enfant de son premier mariage avec l’actrice Kim Basinger.

Getty

Ireland avec son père, l’acteur Alec Baldwin[/caption]

La jeune femme de 27 ans est une mannequin et actrice qui est apparue dans le film de 2013, Grudge match.

Le mannequin a fait des shootings pour des marques comme True Religion et Guess. Elle est également apparue sur la couverture de plusieurs magazines comme Marie Claire.

Alec est surtout connu pour ses apparitions dans Saturday Night Live et son rôle dans la sitcom 30 Rock. Il est également apparu dans un certain nombre de films à succès comme Working Girl et Beetlejuice.

Sa mère, Kim Basinger, est surtout connue pour ses rôles dans les films à succès, LA Confidential et Batman. Elle et Baldwin se sont mariés de 1993 à 2002.

Comme mentionné précédemment, elle sort avec le musicien André Allen Anjos, également connu sous le nom de RAC.

Le couple se fréquente depuis au moins un an. PEOPLE a rapporté que les deux avaient un magasin dans l’Oregon appelé Good Times ! Le musicien a fait l’annonce de l’ouverture du magasin sur son Instagram.

PAPA OMBRAGE

Ireland a apparemment jeté de l’ombre sur son père Alec après que lui et sa femme Hilaria ont annoncé qu’ils attendaient le bébé numéro 7.

Le professeur de yoga a accueilli le plus jeune de leurs enfants – surnommés affectueusement les Baldwinitos – en 2021.

Après que l’heureux couple a partagé ses nouvelles passionnantes sur les réseaux sociaux, en publiant une jolie vidéo à partir du moment où ils ont annoncé à leurs plus jeunes enfants le paquet de joie imminent, Ireland – l’aîné d’Alec – a réagi en ligne.

Dans un clip qui lui est propre, elle a semblé jeter un peu d’ombre sur le chemin de son père.

L’Irlande a été montrée en train de manger ce qui semblait être une salade dans sa publication Instagram.

Elle a écrit dans la légende: “humeur”.

Les fans se sont amusés dans les commentaires, riant de ce qu’ils ont perçu comme sa réaction.

Un commentateur a demandé: “7ème humeur de bébé?”

Un autre a ajouté: “Quand vous obtenez un autre frère.”

“Tu seras toujours n°1 !” un troisième fan a commenté tandis que d’autres ont simplement répondu avec des emojis qui pleurent de rire.

Instagram / Irlande Baldwin

L’Irlande a dissipé toute confusion concernant son annonce de grossesse avec une publication Instagram Story de son test de grossesse positif[/caption] Instagram / Irlande Baldwin

Le mannequin a également partagé une photo d’elle souffrant de nausées matinales tout en promettant à ses amis : “Je ne vous ignore pas”.[/caption] Instagram / Irlande Baldwin

Ireland et le musicien RAC, né André Allen Anjos, se fréquentent depuis un an[/caption]