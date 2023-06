Sadie Sandler a parcouru un long chemin depuis Des histoires au coucher. La jeune fille de 17 ans – qui est apparue aux côtés de son père, Adam Sandlerdans ses films comme Les adultes, c’est mon garçon, et Pixel — a rejoint ses parents sur le tapis rouge lundi (27 juin). Sadie, Adam, 56 ans, et Jackie Sandler assisté à la première de Les hors-la-loi au Regal LA Live Theatre de Downtown LA, montrant leur soutien au film Netflix que Jackie, 48 ans, et Adam ont produit par le biais de sa société de production, Happy Madison.

Bien que Sadie n’ait pas de rôle dans le film (selon IMDB), elle a volé la vedette avant la projection. L’adolescente était plus grande que sa mère – et presque aussi grande que son père – tout en portant une robe grise à motif floral. Jackie a opté pour une robe de cocktail blanche, qu’elle portait sous un blazer assorti drapé autour de ses bras. Adam s’est habillé avec désinvolture, comme s’il sortait du terrain de basket, optant pour une chemise bleue d’inspiration hawaïenne, un pantalon gris et des baskets.

Les hors-la-loi étoiles Adam Devine, Ellen Barkin, et Pierce Brosnan. Le film « suit Owen Browning (Adam Devine), un directeur de banque droitier sur le point d’épouser l’amour de sa vie, Parker (Nina Dobrev) », par Date limite. « Lorsque sa banque est bloquée par les infâmes Ghost Bandits pendant la semaine de son mariage, il pense que ses futurs beaux-parents, qui viennent d’arriver en ville, sont les infâmes Out-Laws. » Le nouveau film est réalisé par Tyler Spindel, qui a réalisé le film Happy Madison-Netflix 2020 La mauvaise mademoiselle (qui présentait des camées de Sadie Sandler et de sa sœur, Sandler ensoleillé.)

Plus tôt dans l’année, Adam a déclaré que ses filles étaient «deux des vraies meilleures choses» de sa vie. Lors de l’acceptation du prix Mark Twain 2023. « Quand ils parlent, soit nous rions, soit nous pleurons, soit nous les regardons avec étonnement. Je souhaite seulement que le temps s’arrête parce qu’être avec vous deux et maman est la meilleure vie qui puisse être.

C’était un discours plus sincère que celui qu’il a prononcé en 2022 lorsqu’il a accepté le Performer Tribute Award aux Gotham Awards 2022. A cette époque, il a lu un discours écrit par ses adolescentes. « Chers dignitaires bien habillés, hipsters très instruits et divers autres plus-un des Gotham Awards, merci d’avoir donné à notre papa, M. Adam Sandler, ce prestigieux prix d’hommage à la réalisation GOAT à vie, de tous les temps et aux heures de grande écoute », il dit, par HuffPost.

« La carrière cinématographique idiote de papa a commencé en 1988, formée par deux principes directeurs : les gens en prison ont aussi besoin de films, et TBS a besoin de contenu », a-t-il poursuivi. « Pendant que papa est avec toi ce soir, nous faisons tout ce que nous ne sommes pas autorisés à faire quand papa est à la maison, comme manger ses Yodels ou essayer son Spanx ou, osons-nous dire, rire à haute voix de Ben Stiller films. »

