La fille d’Aamir Khan-Reena Dutta, Ira Khan

La fille d’Aamir Khan et de Reena Dutta, Ira Khan, est très active sur Instagram. La jeune réalisatrice a parlé de sa maladie mentale dont elle souffre depuis de nombreuses années. Mais maintenant, Ira a raconté comment elle avait «ruiné» tant de vacances qu’elle avait passées avec ses parents Aamir et Reena. Dans une série de vidéos sur Instagram, la jeune femme a raconté quelques anecdotes et a déclaré qu’au cours des quelques années, de nombreux parents, dont le sien, ont beaucoup abandonné pour leurs enfants.

Ira a déclaré dans la vidéo: « Ces dernières années, j’ai eu l’impression que ma mère et tous les parents semblent devoir renoncer à beaucoup pour leurs enfants. Je ne sais pas si je pourrais vraiment faire ça pour qui que ce soit. Je dois avoir gâché tant de vacances pour ma mère et mon père. Comme si vous ne pouviez rien faire. Vous devez emmener votre enfant partout avec vous, ce qui est bien, mais il y a tellement de choses que vous ne pouvez pas faire parce que vous devez vous en occuper eux. »

Ira a en outre écrit: « Aucun film qui est PG 13, doit terminer votre journée lorsque votre enfant est fatigué et veut rentrer à la maison. Je ne peux pas partir spontanément avec des amis parce qu’ils ont l’école le lendemain. Et j’appelle toujours ma maman pour aider. »

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Ira avait toujours dit qu’elle aimait être derrière la caméra. L’enfant vedette a déclaré au Hindustan Times: «Je me suis toujours senti plus à l’aise et enthousiaste à l’idée de travailler hors scène ou derrière la caméra plutôt que [being] en face d’elle. Je n’ai jamais ressenti l’envie d’agir sauf si c’était dans un film d’action, alors j’apprends toutes les cascades sympas. Là encore … je peux simplement apprendre à faire les cascades sans film sur lequel travailler. «