La fille d’Aamir Khan, Ira Khan, va-t-elle bientôt se marier avec son petit ami Nupur Shikhare ? Les dernières images laissent les fans se demander

Aamir Khanla fille de Ira Khan de sa première femme Reena Dutta fait sensation sur Internet. Même si elle n’a pas encore fait son entrée à Bollywood en tant qu’actrice, elle a un fan fou qui la suit. Elle fait souvent la une des journaux pour sa vie amoureuse. La jeune diva sort avec Nupur Shikhare qui se trouvait être son préparateur physique. Plus que souvent, elle partage avec lui des photos molles et romantiques sur les réseaux sociaux. Mais sa dernière photo avec lui a laissé tout le monde se demander.

Ira Khan va-t-il se marier ?

Ira Khan s’est rendue sur son compte Instagram et a partagé quelques photos qui la font poser avec Nupur Shikhare et sa grand-mère Zeenat Hussain. Oui, elle a présenté son petit ami à sa grand-mère et cela a conduit à se demander si le mariage est sur les cartes pour le couple. Plus tôt, lors des célébrations de l’Aïd, Nupur Shikhare en a fait partie et a été vu en train de poser avec Ira Khan, Imran Khan et d’autres. « Vous allez vous marier ? a interrogé un fan. Et un autre a demandé si la dame sur la photo était sa belle-mère. Découvrez le dernier message de Nupur Shikhare ci-dessous :

Ira et Nupur terminent deux ans de relation

Alors qu’ils se marient ou non est toujours un mystère, Ira Khan avait récemment publié un message indiquant qu’ils avaient terminé deux ans d’être ensemble. Elle a partagé quelques photos molles de ses célébrations d’anniversaire et a écrit : ” Cela fait en fait deux ans, mais j’ai l’impression que ça a toujours été comme ça. Je t’aime. Aussi sincèrement que je suis capable d’aimer. pour tout.” Ira Khan a été très critiquée pour ses photos de célébration d’anniversaire. On pouvait la voir en bikini alors qu’elle coupait le gâteau. La mère Reena et le père Aamir Khan ont également été vus sur les photos. C’était une fête d’anniversaire sur le thème de la piscine pour elle et donc tous étaient vêtus de bikinis et de malles.

Eh bien, nous ne pouvons que continuer à nous interroger sur le prochain mouvement d’Ira Khan dans sa vie personnelle. Restez à l’écoute de BollywoodLife pour plus de mises à jour.