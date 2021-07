La fille d’Aamir Khan, Ira Khan, se souvient avoir reçu un livre d’éducation sexuelle de sa mère

Ira Khan, la fille d’Aamir Khan, est une utilisatrice active des médias sociaux qui exprime fréquemment ses idées sur Instagram. Elle publie souvent des photos d’elle et de son petit ami Nupur Shikhare.

Ira se souvient avoir reçu un livre d’éducation sexuelle de sa mère Reena Dutta lorsqu’elle a atteint la puberté dans l’une de ses récentes histoires sur Instagram.

En plus d’un selfie, Ira Khan a écrit : « Je ne pense pas m’être jamais entièrement regardé auparavant. Ma mère m’a donné un livre d’éducation sexuelle quand j’ai atteint la puberté et il m’avait demandé de me regarder dans un miroir, mais je n’ai pas réussi à le faire. Mon corps a aussi tellement changé en général. J’ai un long chemin à parcourir.

Voir l’histoire ici-

Ira Khan a récemment consulté son Instagram et a partagé de nouvelles photos avec son petit ami Nupur Shikhare. Elle peut le voir le câliner pendant que Nupur fait des grimaces.

Avec son bras autour de son cou, les deux sont des buts en couple sur les photos.

« C’est un vrai dramebaaz ! #love #cuddles #happypill », a-t-elle légendé son message.

Plus tôt, dans une interview, Ira avait déclaré à Hindustan Times : « Je me suis toujours senti plus à l’aise et enthousiaste à l’idée de travailler en dehors de la scène ou derrière la caméra plutôt que [being] devant elle. Je n’ai jamais ressenti l’envie d’agir sauf si c’était dans un film d’action, alors j’apprends toutes les cascades sympas. Encore une fois… Je peux juste apprendre à faire les cascades sans film sur lequel travailler. »

Le père d’Ira Khan, Aamir Khan, a récemment annoncé son message de séparation, qu’elle a partagé un message cryptique sur Instagram qui a fait la une des journaux.