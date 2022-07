La fille d'Aamir Khan, Ira Khan, se fait troller pour avoir lancé une "attitude" lors d'un rendez-vous avec BF Nupur Shikhare; les internautes, dites : 'Khud hi bulati hai...' [Watch video]

Aamir Khanla fille de Ira Khan a rencontré un entraîneur de fitness Nupur Shikharé pendant un certain temps maintenant. Les deux ont officialisé leur relation sur Instagram l’année dernière. Ils vont régulièrement et ont exploré des endroits ensemble et sont devenus plus forts que jamais. Et il y a quelques heures à peine, Ira Khan et Nupur Shikharé ont été repérés dans la ville en train de visiter une cafétéria locale. Ira a été vue dans une robe courte avec un short. Nupur, d’autre part, a été vu dans un Ganji bleu et un pantalon de survêtement. Ira est entrée directement dans le café et n’a pas posé pour les paparazzis cette fois. Et devine quoi? Elle est trollé pour la même chose. Ira Khan est appelé pour avoir prétendument lancé une attitude envers les médias. Certains ont dit qu’elle appelait elle-même les médias et agissait ensuite comme si elle s’en fichait. Regardez la vidéo ci-dessus ^