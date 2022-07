La fille d'Aamir Khan, Ira Khan, se fait brutalement troller pour avoir ignoré les paps, les internautes disent "agir dekho dekho..."

La fille d’Aamir Khan, Ira Khan, est constamment sous le feu des médias. Sa relation avec Nupur Shikare n’est un mystère pour personne. Le compte de médias sociaux d’Ira est rempli de ses moments adorables et adorables avec Nupur. Cependant, quand Ira est repérée avec Nupur, elle a tendance à ignorer les paps et n’a pas posé avec son beau.

Dès que la vidéo a été publiée, les internautes ont remarqué la maladresse d’Ira avec les médias, et ils l’ont formée à l’attitude de lancer. Un utilisateur a affirmé : « Ira ji ne bhav nahi diya lekin kutte ne bhav bhav kar Diya ». Un autre utilisateur a affirmé: “Khud hi bulati hain reporters. Et agissant dekho. Je m’en fiche.” Un utilisateur a affirmé : “Tmhi logo ne inko sr pe bithaya h.” Un internaute a ajouté : “Elle n’est pas contente de son père…” Un autre internaute a ajouté : “Une fille si arrogante.”

Auparavant, Ira Khan avait parlé de la gestion des problèmes d’anxiété. Khan souffre de crises d’angoisse. Elle a partagé des informations dans ce message, et maintenant elle a révélé ce qui l’a aidée à faire face à la situation après l’attaque dans un autre message. Elle a écrit : « 1 chose qui a aidé mon anxiété. J’ai utilisé un gommage corporel pour la première fois de ma vie. Je n’ai réussi à prendre une douche qu’une fois les palpitations passées, mais je ne me sentais pas à l’aise et j’avais peur qu’ils reviennent. Il m’a fallu du temps pour comprendre ce que j’avais envie de faire, puis me lever pour le faire. Cependant, finalement – j’ai pris une douche relativement longue (la mienne ne dure généralement que 3 à 5 minutes) avec un gommage corporel. La raison pour laquelle je pense que le gommage corporel m’a aidé, c’est parce qu’il a créé une expérience tactile accrue (organes sensoriels – toucher).





Elle a poursuivi: “Mon esprit s’est concentré sur la sensation du gommage grossier sur mon corps. On m’a dit que vous étiez censé mettre de l’huile après avoir utilisé un gommage. Alors j’ai fait ça. Puis j’ai enfilé ce pyjama super doux de la photo. Ensuite, mettez un masque facial. Résultat : j’ai réussi à m’endormir le dimanche soir. Je ne sais pas si ça marchera à chaque fois. C’est aussi un apaisement post-attaque et non pendant l’attaque. Mais je suis aussi pris dans mon trop dans ma tête, je pense. Donc, augmenter le nombre d’expériences tactiles dans ma vie quotidienne peut être une bonne idée. Et peut-être que cela ajoutera aux variables qui agissent comme préventions générales d’une mauvaise santé mentale. Si vous ne voulez pas pour dépenser de l’argent sur un autre produit de beauté.. @sarahjanedias a mis en place un gommage à la maison.