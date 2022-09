La fille d’Aamir Khan, Ira Khan, reçoit une proposition de rêve de son petit ami Nupur Shikhare, partage une vidéo

La fille d’Aamir Khan, Ira Khan, est enfin fiancée à son petit ami Nupur Shikhare. Oui! Jeudi soir, Ira a partagé une vidéo de Nupur lui proposant de la manière la plus romantique. Il a sorti sa bague de fiançailles, s’est mis à genoux et a proposé Ira Khan lors d’un spectacle populaire d’Iron Man Italie.

Dans la vidéo, on peut voir Nupur embrasser Ira avant de lui proposer une bague de fiançailles. Partageant la vidéo, Ira a écrit : « Popeye : Elle a dit oui. Ira : Hé, j’ai dit oui. » L’actrice Fatima Sana Shaikh a également réagi à la vidéo et a écrit: “C’est la chose la plus douce que j’aie jamais vue. Ouf. @nupur_shikhare tellement vaporeux. Rhea Chakraborty a commenté: “Félicitations les gars”, a écrit Rohman Shawl, “Félicitations à vous deux.”

Regarder la vidéo:







Plus tôt, Ira Khan, la fille d’Aamir Khan, a écrit un article concernant ses crises d’angoisse. Elle a également ajouté que discuter avec son petit ami Nupur Shikhare et respirer “a aidé à éviter une attaque” sur Instagram. Elle a également partagé un selfie d’elle-même en train de se doucher après une crise d’angoisse.

Elle a écrit : « J’ai commencé à avoir des crises d’angoisse. J’ai eu de l’anxiété. Et j’avais l’habitude d’être dépassé. Et avoir des crises de larmes. Mais je n’ai jamais eu de crises d’angoisse auparavant. C’est la différence entre la panique et les attaques de panique. Anxiété contre crises d’angoisse. D’après ce que je comprends (crise d’angoisse), ils ont des symptômes physiologiques. Palpitations, essoufflement. En plus pleurer. Et ça se construit. Tout doucement. Se sent comme une catastrophe imminente. C’est ce que ressent le mien. Je ne sais pas à quoi ressemble une attaque de panique.

C’est vraiment une sensation de merde. Mon thérapeute a dit que si c’était devenu régulier (contexte, j’en avais 1 ou 2 sur 2 mois contre presque tous les jours maintenant), je devais en parler à mon médecin/psychiatre. Au cas où quelqu’un aurait besoin de mots pour décrire ce qu’il ressent et cela peut être d’une grande aide. Il se sent assez impuissant. Parce que je veux vraiment m’endormir (ça m’arrive généralement la nuit) mais je ne peux pas parce que ça ne s’arrête pas. J’essaie d’identifier mes peurs, de me calmer. Mais une fois que ça vous a frappé, je n’ai pas trouvé de moyen de l’arrêter. Vous avez en quelque sorte besoin de vous en sortir. Jusqu’à présent. C’est ce que j’ai compris. Mais pendant qu’il se construit, parler à Popeye et respirer a aidé à ne pas en arriver à une attaque. Au moins pour quelques heures. Cela dépend aussi si je suis de nouveau stressé par un autre stimulus plus tard. La vie est pleine de variables. Si vous essayez d’être attentif, n’oubliez pas de tous les prendre en compte. Accrochez-vous Ps C’est moi après une longue douche après une attaque. Les douches sont une belle chose. Plus à ce sujet plus tard.