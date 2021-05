La fille d’Aamir Khan, Ira Khan, raconte qu’elle a souffert d’une discale

La fille de la superstar de Bollywood Aamir Khan, Ira Khan, samedi, a pris son compte Instagram à l’occasion de son 23e anniversaire et a déversé son cœur dans une vidéo où elle a été vue parler de souffrir d’un disque antidérapant à l’âge de 19 ans, ce qui l’a restreinte. mouvement parce qu’elle n’a rien fait.

Dans la vidéo, Ira est entendue dire qu’elle a commencé à se sentir « grosse », puis elle explique ce qu’elle entend par le terme « graisse ». Elle mentionne qu’elle pleure dans le gymnase parce qu’elle est incapable de bouger comme avant, elle doit réfléchir avant de se lever d’une chaise et se sent lourde parce qu’elle a pris beaucoup de poids.

La vidéo s’ouvre avec Ira disant: « Je ne sais pas par où commencer et je n’ai pas envie, alors je vais juste le faire et y aller. Je me sens grosse et maintenant j’utilise le mot gras comme les gens faire quand ils ne pensent pas vraiment à ce qu’ils disent et qu’ils disent juste des mots. Parce que je ne parle pas vraiment de graisse. Ce que je ressens est lourd. Je peux dire que j’ai pris du poids mais c’est différent de me sentir lourd . Je n’ai fait aucun exercice physique de manière constante depuis plus d’un mois en plus de quatre ans, peut-être plus. «

«J’ai eu un disque glissé à 19 ans et j’en ai maintenant 23 ans. Aujourd’hui, j’ai 23 ans. Je suis encore si loin de là où j’étais. Je pleure dans la salle de gym non pas parce que je me sens grosse mais parce que je me sens incapable de bouger comme avant et ça me dérange vraiment. J’avais l’habitude de sauter du lit quand j’étais enfant, j’avais l’habitude de tenir la balustrade et la demi-roue par-dessus, sans jamais sortir du lit normalement. Et maintenant, je peux Je dois me hype, je dois me pomper d’adrénaline pour me convaincre de me lever d’une chaise. Qui pense à se lever d’une chaise? Je n’ai rien fait à ce sujet. C’est entièrement de ma faute. J’ai tellement lâché prise », a-t-elle ajouté.

Alors qu’elle continue de parler, Ira mentionne qu’elle mange de la malbouffe, se persuadant qu’elle va brûler les calories, mais ce n’est pas le cas.

Vers la fin de la vidéo, Ira dit qu’elle veut prendre sa vie en main et relever un défi de fitness d’un mois. « Je pense toujours, dans ma tête, que je suis une personne en forme, alors je mange un tas de merde, en pensant: ‘Oh, je vais travailler dessus’, mais je ne le fais plus. Et donc oui, la graisse ajoutée et le poids a augmenté et a affecté ma sensation de lourdeur. Évidemment, cela joue un rôle. Mais je veux vraiment pouvoir bouger et utiliser mon corps comme avant », dit-elle.

« Je commence un défi d’un mois qui augmentera progressivement si j’arrive à le terminer. Je vais m’entraîner 25 minutes par jour. Popeye (Nupur) va organiser ces 25 minutes et je me tiens responsable en ayant à vous parler tous les jours de mon entraînement. Ça va être cinq jours d’entraînement et deux jours d’étirements et d’abdos, donc je vais faire de l’activité physique tous les jours pendant 25 minutes. C’est seulement 25 minutes, donc j’ai aucune excuse pour ne pas le faire », dit-elle.

Ira termine la vidéo en disant qu’elle doit se forcer à faire cela tous les jours pour se sentir plus à l’aise avec elle-même. Elle conclut en se souhaitant un joyeux anniversaire!