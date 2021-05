La fille d’Aamir Khan, Ira Khan, est très active sur les réseaux sociaux. Elle discute régulièrement avec ses abonnés et partage avec eux des extraits et des détails de sa vie. Lundi (31 mai), Ira est allée sur Instagram pour professer son amour pour son « garçon de rêve », Nupur Shikhare et l’a appelé son « ancre ».

Ira a partagé une compilation vidéo de photos adorables et amoureuses d’elle et de Shikhare avec la chanson « Sassafras Roots » de Green Day en arrière-plan. Le couple avait non seulement l’air charmant, mais aussi très amoureux.

Parallèlement à la vidéo, elle a écrit une note douce pour Shikhare, en disant: « Tu es mon ancre …. #love #dreamboy #hashtags se sent stupide. Je t’aime tellement, ma chérie ! »

Peu de temps après qu’Ira ait publié la vidéo, Nupur a répondu en disant qu’il l’aimait en retour. « @khan.ira je t’aime », a-t-il écrit. La sœur de Tiger Shroff, Krishna Shroff a également laissé tomber un cœur dans les commentaires.

Les deux se fréquentent depuis un certain temps, mais Ira n’a présenté Nupur au monde comme sa Valentine qu’en février de cette année. Nupur est préparateur physique et entraîne Ira depuis un certain temps déjà. Le couple a partagé leurs vidéos d’entraînement sur leurs comptes médias individuels Instagram. Outre Ira, Nupur entraîne également Sushmita Sen depuis plus de dix ans. Le couple a célébré des festivals ensemble et a également assisté au mariage du cousin d’Ira, Zayn Khan.

Ira est la fille d’Aamir Khan de sa première femme, Reena Dutta. La jeune réalisatrice s’est par le passé ouverte sur sa maladie mentale dont elle souffre depuis de nombreuses années. Côté travail, Ira a toujours dit qu’elle aimait être derrière la caméra. L’enfant vedette a déclaré à Hindustan Times : « Je me suis toujours senti plus à l’aise et enthousiaste à l’idée de travailler en dehors de la scène ou derrière la caméra plutôt que [being] devant elle. Je n’ai jamais ressenti l’envie d’agir sauf si c’était dans un film d’action, alors j’apprends toutes les cascades sympas. Encore une fois… Je peux juste apprendre à faire les cascades sans film sur lequel travailler. »