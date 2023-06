La fille d’Aamir Khan, Ira Khan, partage des photos d’elle avec Fatima Sana Shaikh et Kiran Rao ; les internautes appellent la troisième femme de sa superstar

Les rumeurs de relation entre Aamir Khan et Fatima Sana Shaikh ont de nouveau éclaté après que le couple a été aperçu en train de jouer au pickle ball dans la ville. Et maintenant, ce dernier message de la fille d’Aamir, Ira Khan, a recommencé à bavarder autour de leur relation, où les internautes appellent Fatima, la troisième mère d’Ira, alors qu’elle partageait des photos d’elle en train de se détendre avec elle et Kiran Rao également. Kiran et Fatima dans un cadre étaient quelque chose que les internautes ne pouvaient pas digérer, et ils sont devenus extrêmement méchants, et leurs réactions sont drastiques, et nous nous demandons comment ils vont réagir.

Les rumeurs de relation entre Fatima et Aamir Khan ont créé un énorme buzz, et les fans de la superstar se demandent seulement s’il en parlera un jour en public, car ces rumeurs dénigrent définitivement son image. Après que leur vidéo de jeu de pickle ball soit devenue virale, Kamaal R Khan avait également déclaré qu’Aamir prévoyait d’épouser Fatima pour la troisième fois. KRK dans son tweet a écrit : » Breaking News: – Aamir Khan va bientôt se marier avec l’âge de sa fille Fatima Sana Shaikh. Aamir Khan sort avec Sana depuis l’époque de leur film #Dangal. »

Breaking News: – Aamir Khan va bientôt se marier avec l’âge de sa fille Fatima Sana Shaikh. Aamir Khan sort avec Sana depuis l’époque de leur film #Dangal. KRK (@kamaalrkhan) 25 mai 2023

Regardez la vidéo virale d’Aamir Khan et Fatima Sana Shaikh jouant à un jeu de pickleball qui a de nouveau déclenché les rumeurs de leur histoire d’amour.

Fatima avait autrefois fortement réagi aux rumeurs de sa relation avec Aamir Khan.

Dans l’une de ses interviews, Fatima avait déclaré : « Avant, j’étais affectée. Je me sentais mal. Je ne me suis jamais rencontré, écrivent des choses sur moi. Ils ne savent même pas s’il y a du vrai là-dedans. Les gens qui le lisent supposent que je ne suis « pas une bonne personne ». Je vais vous donner une réponse. » Cela me dérange parce que je ne veux pas que les gens assument les mauvaises choses. Mais j’ai appris à l’ignorer. Pourtant, il y a des jours où je suis affecté ». Aamir Khan et Fatima avaient partagé l’écran de Dangal où la superstar avait interprété le rôle de son père dans le film.