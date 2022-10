La fille d’Aamir Khan, Ira Khan, exhibe sa bague de fiançailles, le beau Nupur Shikhare rayonne de joie

La fille de la star de Bollywood Aamir Khan, Ira Khan, qui s’est récemment fiancée à son beau Nupur Shikhare, a partagé une vidéo montrant sa bague dimanche sur les réseaux sociaux.

S’inspirant de ses histoires Instagram, Ira a re-partagé une vidéo mettant en vedette son beau Nupur. La vidéo présente des moments du couple depuis leur proposition de fiançailles et leurs sorties à vélo jusqu’aux dates du déjeuner. Ira a été vue exhibant sa bague de fiançailles. La chanson “I’m Good” de David Guetta & Bebe Rexha joue en arrière-plan.

Le couple, qui se fréquentait depuis deux ans, s’est rendu sur Instagram pour partager une publication annonçant leurs fiançailles.

LIS: La fille d’Aamir Khan, Ira Khan, reçoit une proposition de rêve de son petit ami Nupur Shikhare, partage une vidéo

Découvrez la photo de la bague de fiançailles d’Ira ci-dessous :

Récemment, lors d’un événement cycliste, Nupur s’est agenouillé avec une bague à la main et a demandé à sa bien-aimée “Voulez-vous m’épouser?”. Ira a répondu par un “oui” et ils ont scellé l’accord avec un baiser. La foule autour d’eux a été vue en train d’applaudir et d’applaudir.

Partageant la vidéo, le duo a écrit : “Popeye : Elle a dit oui. Ira : Hehe. J’ai dit oui.” Ira et Nupur partagent des photos et des vidéos de leur temps ensemble.





Le couple a officiellement annoncé leur relation en 2020. Ira s’est rendu sur Instagram et a annoncé qu’ils sortaient ensemble. Aamir partage sa fille Ira avec son ex-femme Reena Dutta. Aamir et Kiran se sont mariés le 28 décembre 2005. Ils ont accueilli leur premier fils, Azad, par maternité de substitution en 2011. Aamir était auparavant marié à Reena Dutta mais s’est séparé en 2002. Il a une fille Ira et un fils Junaid de son premier mariage. avec Réna.