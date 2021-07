La fille d’Aamir Khan, Ira Khan, câline son petit ami Nupur Shikhare sur les dernières photos et l’appelle « dramebaaz »

Ira Khan s’est récemment rendue sur son Instagram et a partagé de nouvelles photos avec son petit ami Nupur Shikhare. Elle peut le voir le câliner pendant que Nupur fait des grimaces.

Avec son bras autour de son cou, les deux sont des buts en couple sur les photos.

« C’est un vrai dramebaaz ! #love #cuddles #happypill », a-t-elle écrit en légende de son message.

Les amis et les internautes d’Ira se sont rendus dans la section des commentaires et ont comblé les deux d’amour.

L’acteur Siddharth Menon a dit : « Aww. » Un fan a écrit : « Un couple si spécial ». Un autre a écrit : « Belle image.

Au cours de la semaine de la Saint-Valentin, Ira a annoncé son amour pour Nupur sur Instagram. Le jour de la promesse, elle a partagé plusieurs photos avec lui et a écrit: « C’est un honneur de faire des promesses avec et à vous … #salut #whaleyoubemine #myvalentine #buddy #yourbetteratcheesylines #dreamboy. » Elle a ensuite posté des photos de sa fête de la Saint-Valentin à la maison avec lui.

Plus tôt, dans une interview, Ira avait déclaré à Hindustan Times : « Je me suis toujours senti plus à l’aise et enthousiaste à l’idée de travailler en dehors de la scène ou derrière la caméra plutôt que [being] devant elle. Je n’ai jamais ressenti l’envie d’agir sauf si c’était dans un film d’action, alors j’apprends toutes les cascades sympas. Encore une fois… Je peux juste apprendre à faire les cascades sans film sur lequel travailler. »

Le père d’Ira Khan, Aamir Khan, a récemment annoncé son message de séparation, qu’elle a partagé un message cryptique sur Instagram.

Nupur et Ira sont souvent réunis lorsqu’ils traînent ou sortent de la maison pour faire des courses.

Pour les non avertis, Ira a fait ses débuts en tant que metteur en scène il y a quelques années. Elle a dirigé la pièce Medea avec Hazel Keech en tête.