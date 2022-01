La fille d’Aamir Khan, Ira, étourdit dans une robe tube rouge, les fans l’appellent une « princesse Disney »

Elle a écrit : « J’ai récemment jeûné pendant 15 jours pour m’aider à relancer ma tentative de perdre du poids. Je n’ai pas très bien réussi avec le département de la motivation personnelle et de l’image de soi. J’ai été très active pendant la majeure partie de ma vie, puis Au cours des 4-5 dernières années, j’ai été très inactif. J’ai pris 20 kg. Et ça m’a vraiment embêté.

S’adressant à Instagram le lundi 10 janvier, Ira a laissé tomber des photos de sa visite en Allemagne avec son petit ami et a révélé qu’elle tentait de perdre 20 kg qu’elle avait gagnés au cours des quatre à cinq dernières années.

Ira est l’une des rares célébrités qui n’hésite pas à partager sa vie personnelle sur ses réseaux sociaux. Elle a beaucoup parlé de sa relation avec l’entraîneur de fitness Nupur Shikhare sur Instagram en partageant leurs photos personnelles et avait également partagé en 2020 qu’elle était en dépression depuis quatre ans.

Auparavant, elle avait pris d’assaut Internet en publiant des images d’elle portant un superbe sari. Elle a emprunté le sari à la mère de son petit ami Nupur. Elle a partagé les images avec Nupur et sa mère, et les trois semblaient avoir un lien très fort.

Ira Khan, la fille d’Aamir Khan, fait souvent la une des journaux pour toutes les bonnes raisons. L’enfant vedette informe fréquemment ses abonnés de sa vie et publie des images avec son partenaire de longue date, Nupur Shikhare.

