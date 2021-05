La fille au cœur brisé d’un surfeur «  héros  », 59 ans, mutilé à mort par un requin de 14 pieds dit qu’il avait «  le cœur aussi profond que l’océan  »

LA fille au cœur brisé d’un surfeur « héros » qui a été mutilé à mort par un requin de 14 pieds a déclaré qu’il avait « un cœur aussi profond que l’océan ».

Mark Sanguinetti, 59 ans, de Sydney, en Australie, a été mortellement mordu à la cuisse supérieure droite alors qu’il était dans l’eau avec ses trois amis – qu’il a héroïquement tenté d’alerter sur le danger avant d’être attaqué.

Mark Sanguinetti photographié avec l’une de ses filles Crédit: Facebook

Les spectateurs et les services d’urgence assistent le jeune homme de 59 ans après les attentats Crédits: 7news

Un requin a été repéré dans les eaux près de l’endroit où Sanguinetti a été attaqué Crédits: 7news

«Nous le connaissions tous comme une légende avec un cœur aussi vaste et profond que l’océan, qui était le premier de ses nombreux amours», a écrit l’une de ses filles dans un hommage dévastateur.

Elle a également invité les surfeurs à une cérémonie « paddle out » en souvenir de son père.

Le mémorial aura lieu à Palm Beach le 24 mai à 16h30.

Les derniers moments de Sanguinetti ont été vus par un témoin, Daryl, qui a décrit ce qui s’est passé mardi matin.

« Le requin est sorti de l’eau, l’a juste écrasé, cinq secondes plus tard, il est revenu et l’a frappé à nouveau », a déclaré le témoin horrifié à 7News.

Mark, 59 ans, est resté dans les mémoires comme un père de famille Crédit: Facebook

L’homme de 59 ans a tenté d’avertir ses trois amis du requin avant qu’il ne soit attaqué

La planche de surf de l’homme a été endommagée lors de l’attaque et sera analysée médico-légale Crédit: 9 News

Un porte-parole du département NSW des industries primaires a déclaré au Daily Mail Australia que quatre requins blancs avaient été capturés, marqués et relâchés mercredi matin.

Tous les requins trouvés étaient de longueurs différentes de celui impliqué dans l’attaque dévastatrice.

Après avoir analysé les photos de la morsure, les scientifiques sur les requins du département de l’industrie primaire de la Nouvelle-Galles du Sud ont déterminé qu’un grand requin blanc de plus de 14 pieds de long est probablement l’espèce responsable.

On pense que Sanguinetti venait de l’extérieur de la ville et a fait un voyage à Tuncurry Beach sur la côte mi-nord de la Nouvelle-Galles du Sud pour profiter des vagues.

« On pense que lorsque l’attaque a eu lieu, l’homme a effectivement vu le requin et a appelé pour essayer d’avertir les autres et très héroïquement, ses amis ont pu le ramener à terre après avoir été attaqué », a déclaré Chris Schilt, surintendant de la police de la Nouvelle-Galles du Sud. révélé.

De courageux amateurs de plage ont tiré l’homme de l’eau et des médecins ont été appelés vers 11 heures mardi matin.

Le surfeur a été ramené au rivage par ses trois amis et chassé de la plage par des ambulanciers paramédicaux – avant de faire un arrêt cardiaque en raison d’une importante perte de sang.

Sa planche de surf a été endommagée lorsque le requin a frappé, qui sera examinée médico-légale pour aider à confirmer le type de requin qu’il s’agissait.

Il s’agit de la première attaque de requin mortelle confirmée en Australie cette année.

Mark avait surfé toute sa vie et surfait avec des amis quand il a été attaqué Crédit: Facebook

L’homme a été étiré au large de la plage par des médecins et a subi un arrêt cardiaque

Les experts pensent qu’un grand requin blanc de 14 pieds est l’espèce impliquée dans l’attaque après avoir analysé les marques de morsure Crédit: Alamy

Les plages de la région ont été fermées à la suite de la mort tragique Crédit: AP

« Ils l’ont soulevé, ils étaient probablement dans l’eau jusqu’à la taille, et il avait des blessures horribles », a déclaré le témoin Michael Guest à 9News.

Des drones déployés pour rechercher le requin tueur ont repéré deux grands requins blancs cet après-midi près de l’endroit où l’homme avait surfé, qui auraient été impliqués dans l’attaque.

L’inspecteur de NSW Ambulance Joshua Smyth a applaudi les spectateurs qui se sont précipités à l’aide de l’homme – malgré le risque mortel dans les eaux.

« Les spectateurs, y compris un ambulancier à la retraite, ont fait un travail courageux en tirant le patient de l’eau et en commençant la RCR avant l’arrivée des ambulanciers », a-t-il déclaré.

Le surintendant Chris Schilt a également salué les témoins comme « rien de fantastique dans des circonstances tragiques ».

Cinq équipes d’ambulances ont été vues à la plage et des ambulanciers paramédicaux ont été observés en train d’effectuer une RCR sur l’homme.

Mais « malgré les meilleurs efforts des ambulanciers paramédicaux et des spectateurs sur les lieux », il n’a pas pu être réanimé, a confirmé New South Wales Ambulance.

Les plages de la région ont fermé pendant au moins 24 heures à la suite de l’attaque, qualifiée de « sans précédent » par le sauveteur local Brian Wilcox.

Il a déclaré à ABC TV: « Je ne me souviens pas d’avoir jamais eu une attaque de requin dans cette région. »

Des drones et des tambours SMART ont été déployés dans la région alors que le DPI et la police recherchent le requin tueur.

Les habitants ont déclaré que les requins étaient communs dans la région ces derniers mois après avoir été attirés par des bancs de poissons-appâts, a rapporté 9News.

L’incident tragique est la première attaque mortelle de requin Down Under cette année, selon la Taronga Conservation Society.

Un homme aurait été tué par un requin en janvier sur la côte calcaire après la découverte d’une combinaison déchirée et de chaussons flottant dans l’eau.

La mort de Duncan Crawe, 32 ans, n’a pas été enregistrée comme une mort liée au requin, car des enquêtes supplémentaires suggéraient qu’il était mort d’une source médicale non divulguée avant que son corps ne soit mangé.

L’année dernière, neuf personnes ont été tuées dans une soixantaine d’attaques à travers le monde – le chiffre le plus élevé depuis 2013.