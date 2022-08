La fille assassinée de l’élite russe saluée comme martyre lors de funérailles

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les funérailles de Darya Dugina, fille de l’un des plus grands nationalistes russes et qui a été tuée dans une voiture piégée ce week-end, ont eu un ton typiquement politique mardi alors qu’elle était saluée comme martyre et symbole de la résistance dans la guerre de la Russie en Ukraine.

Le service a eu lieu au centre de télévision de Moscou alors que des amis et des politiciens rendaient hommage à Dugina, qui a été inhumée dans un cercueil en bois sombre devant une grande photographie en noir et blanc représentant l’homme de 29 ans, a rapporté Reuters.

Le journaliste et commentateur nationaliste russe a été tué samedi dans une voiture piégée à l’extérieur de Moscou, et les services de sécurité russes ont carrément pointé le blâme sur l’Ukraine, bien que Kyiv ait nié toute implication dans l’assassinat.

L’UKRAINE CRAINT UNE AGRESSION ACCRUE DE LA RUSSIE APRÈS QUE L’ALLIÉ DE POUTINE PERD SA FILLE DANS UN ASSASSINAT PRÉSUMÉ

“Si sa mort tragique a touché quelqu’un, elle lui aurait demandé de défendre l’orthodoxie sacrée (russe), le peuple et la patrie”, aurait dit son père, Alexander Dugin, visiblement bouleversé et vêtu de noir.

“Elle est morte pour la Russie, dans la patrie et sur la ligne de front qui n’est pas en Ukraine mais ici”, a-t-il ajouté.

Dugina aurait partagé les penchants nationalistes de son père et a été sanctionnée par les États-Unis et le Royaume-Uni pour avoir diffusé de la désinformation concernant la guerre en Ukraine.

Son père aurait agi en tant que “guide spirituel” du président russe Vladimir Poutine en ce qui concerne la guerre meurtrière en Ukraine, et son influence sur le chef du Kremlin a incité certains à le décrire comme “le cerveau de Poutine”.

LA RUSSIE BLÂME LES NOUS ET L’UKRAINE POUR “UNE ATTAQUE TERRORISTE” QUI A TUÉ LA FILLE DU “CERVEAU DE POUTINE”

Un ami proche de la famille ultra-nationaliste, Konstantin Malofeyev, aurait affirmé mardi que la mort de Dugina rend la victoire de la Russie en Ukraine d’autant plus importante.

“Les gens qui se battent contre nous ne comprennent pas que le peuple russe n’est pas seulement composé de ceux qui sont en vie maintenant”, a-t-il déclaré lors du service. “Mais est composé de ceux qui ont vécu avant nous et vivront après. Et nous deviendrons plus forts avec le sang de nos martyrs.

“Et grâce à la fin prématurée de notre chère Dasha bien-aimée [Darya] nous serons certainement victorieux dans cette guerre”, a-t-il ajouté.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les médias russes ont depuis accusé non seulement Kyiv, mais aussi les États-Unis et le Royaume-Uni d’avoir joué un rôle dans la mort de Dugina.

Certains ont émis l’hypothèse que la voiture piégée était en fait destinée à Dugin.