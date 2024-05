La fille adolescente de Jelly Roll surprise en train de se faufiler dans une séquence de sécurité partagée par Bunnie Xo : « Grounded for life »

{{#rendered}} {{/rendered}}

Jelly Roll a récemment offert à sa petite fille une toute nouvelle voiture pour son 16e anniversaire.

Elle ne roulera peut-être pas en ville pendant un moment, après que l’épouse de la star country, Bunnie Xo, l’ait surprise en train de sortir furtivement de la maison avec un ami, grâce à des caméras de sécurité positionnées autour de leur propriété.

Bunnie a mis en ligne un clip TikTok de leur tentative de s’évader de la maison et a sous-titré la vidéo « Grounded for life ».

{{#rendered}} {{/rendered}}

LA FILLE DE LA STAR COUNTRY STAR JELLY ROLL FAIT UN CHOIX SURPRENANT POUR LA PREMIÈRE VOITURE : « IL Y AVAIT UN BUDGET »

« Quand votre adolescent se fait surprendre en train de sortir… attendez », a écrit Bunnie à travers la vidéo qui montrait la bombe blonde secouant la tête en signe de désapprobation.

Bailee a semblé montrer des remords avant la diffusion du clip et a montré son excursion en plein air avec un ami à 1h20 du matin plus tôt ce mois-ci.

{{#rendered}} {{/rendered}}

COUNTRY STAR JELLY ROLL N’A PAS PEUR DE S’attaquer aux « trucs inconfortables » DANS LE MARIAGE AVEC BUNNIE XO

Au début, le couple s’est caché près de la piscine avant de se libérer sur une colline herbeuse. À l’insu des adolescents, des gardes attendaient à proximité.

« La sécurité les a renvoyés chez eux », a écrit Bunnie alors que les enfants étaient vus traversant l’allée et rentrant dans la résidence. « Teenagers » de My Chemical Romance joué en arrière-plan du clip TikTok.

{{#rendered}} {{/rendered}}

Plus tôt ce mois-ci, le couple a aidé Bailee à célébrer son anniversaire en grande pompe en achetant la voiture de ses rêves – un camion GMC Sierra 1500 blanc.

« J’entre maintenant pour récupérer sa toute première voiture ! Nous avons dit à cette enfant qu’elle pouvait avoir n’importe quelle voiture qu’elle voulait dans le monde, mais qu’elle avait un budget », a déclaré Bunnie Xo sur TikTok. « Vous pouvez avoir n’importe quelle voiture dans le monde qui ne dépasse pas ce budget. Et c’est ce que l’enfant a choisi. C’est ce que son cœur désire. Alors allons la chercher, bébé. »

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

{{#rendered}} {{/rendered}}

Le mois dernier, Jelly Roll a rendu hommage à sa fille alors qu’il se produisait sur scène au festival de musique Stagecoach et a demandé à la foule de chanter « Joyeux anniversaire » à sa petite fille quelques jours avant ses 16 ans.

Jelly Roll, dont le nom complet est Jason Bradley Deford, a également un fils, Noah, 7 ans. Les deux enfants sont issus de relations antérieures.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

{{#rendered}} {{/rendered}}

Bunnie Xo et Jelly Roll Ils se sont rencontrés pour la première fois en 2015 après que l’ancienne travailleuse du sexe ait rencontré l’étoile montante lors d’un concert à Las Vegas. Les deux ont fini par s’enfuir un an plus tard après la proposition de Jelly Roll alors qu’ils étaient sur scène lors d’un concert de Yelawolf et Deftones.

Le chanteur de « Save Me » a expliqué comment il maintient son mariage avec Bunnie fort, lors d’une interview aux CMT Awards 2024.

« Une communication ouverte, réelle et honnête », a-t-il déclaré à Fox News Digital. « Nous parlons dès le départ des choses inconfortables. C’est une chose très importante dans notre mariage.

{{#rendered}} {{/rendered}}

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Et aussi, nous ne prenons rien trop au sérieux », a ajouté Jelly Roll. « Ayez la mémoire courte. Riez autant que vous le pouvez. Le rire est le meilleur remède. »

Lauryn Overhultz de Fox News Digital a contribué à ce rapport.