Plusieurs célébrités se sont rendues sur leurs comptes de médias sociaux pour souhaiter à leurs fans à l’occasion de l’Aïd al-Adha 2021. Sara Ali Khan a également publié une adorable photo avec son père Saif Ali Khan et ses frères et sœurs Ibrahim Ali Khan, Taimur et Jeh pour souhaiter à ses fans .

Sara est allée sur Instagram pour partager une photo où elle tient le petit munchkin de Saif et Kareena Kapoor Khan, Jeh. Sara a mis un emoji sur le visage de Jeh pour le garder caché. À côté d’elle, Saif tient Taimur sur ses genoux tandis qu’on peut voir Ibrahim posant sur le sol. La famille heureuse était vêtue de vêtements décontractés et non de vêtements ethniques.

Le salon spacieux de Saif et Kareena dans leur maison de presse est également visible sur la photo. En partageant la photo, Sara a écrit : « Aïd Moubarak qu’Allah accorde à tous la paix, la prospérité et la positivité Inshallah en espérant des temps meilleurs pour nous tous #restez en sécurité #gratitude. »

Les fans ont également comblé Sara de salutations et d’amour pour l’Aïd. Alors que beaucoup ont souligné l’absence de Kareena sur la photo, les utilisateurs ont également complimenté la famille. « MashaAllah belle famille », a écrit un utilisateur tandis qu’un autre a écrit, « belle photo ». Les fans se sont également demandé pourquoi le visage de Jeh était caché. « Chotu ka face q ni dikhaya di », a commenté un utilisateur tandis qu’un autre a écrit: « Pourquoi as-tu caché le visage de bébé lol. »

Sara a également partagé la publication sur son histoire Instagram et a apposé des autocollants de « la fille à papa », « merci pour cela », « Eid Mubarak et « J’aime ma famille » dessus.

Récemment, Sara a visité le temple Kamakhya à Assam et les photos de son voyage sont devenues virales sur les réseaux sociaux. L’actrice était vêtue d’une kurta chikankari blanche et d’un pantalon. Berçant son look sans maquillage, Sara a complété son look avec une paire de boucles d’oreilles blanches.

Côté travail, Sara Ali Khan a été vue pour la dernière fois dans « Love Aaj Kal » et « Coolie No 1 ». Sara attend actuellement la sortie de « Atrangi Re », qui met également en vedette Akshay Kumar et Dhanush. Elle devrait également figurer dans « The Immortal Ashwatthama » de Vicky Kaushal, réalisé par le célèbre « Uri » Aditya Dhar.