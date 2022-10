La “fille à la perle” prise pour cible par les militants du climat

L’un des hommes, vêtu d’un T-shirt arborant les mots « Just Stop Oil », crie : « Comment vous sentez-vous lorsque vous voyez quelque chose de beau et d’inestimable être apparemment détruit sous vos yeux ? Vous sentez-vous outré ? Bien. C’est ce que l’on ressent quand on voit la planète se détruire sous nos yeux.”