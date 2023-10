Ken Young ne cherchait pas à vendre, mais il a finalement reçu une offre qu’il ne pouvait pas refuser.

En conséquence, les Norfolk Tides, la filiale Triple-A des Orioles, changeront de mains pour la première fois en 30 ans.

Young, président et propriétaire en chef de l’équipe depuis 1993, a accepté de vendre le club à Diamond Baseball Holdings, qui possède plus de 20 équipes de baseball de ligue mineure, ont annoncé mardi les Tides et DBH.

Young, un dirigeant de longue date du secteur de la restauration, a déclaré que le changement de propriétaire ne mettait pas l’équipe en danger de partir, ajoutant que le personnel du club resterait sur place.

“Ils ne veulent aller nulle part”, a déclaré Young, faisant référence à DBH. « Ils savent que le Norfolk est un bon marché. Les Tides resteront à Norfolk.

Sous réserve de l’obtention du consentement de la Ligue internationale et du respect d’autres conditions de clôture standards, la transaction devrait être finalisée dans les plus brefs délais.

Norfolk fonctionne dans le cadre d’un contrat de développement des joueurs avec le club parent qui court jusqu’en 2030. Les Tides ont récemment signé une prolongation de deux ans de leur bail de Harbour Park avec la ville qui s’étend jusqu’à la saison 2024 et devrait être prolongée à long terme en les mois à venir.

Young, qui a refusé de divulguer les termes de la vente, restera au sein du club en tant que conseiller et continuera d’aider à négocier la prolongation du bail avec la ville.

DBH est sous l’égide de Silver Lake, une société d’investissement en capital-investissement de 101 milliards de dollars. Fondé en 2021 par le conglomérat médiatique Endeavour, DBH possède des équipes allant du niveau bas de classe A au triple-A, dont Gwinnett, Memphis, Scranton/Wilkes-Barre et St. Paul of the IL.

Le directeur général de Tides, Joe Gregory, a déclaré qu’un représentant de DBH était en ville mardi pour répondre aux questions du personnel.

“Il aurait été facile de simplement passer un appel Zoom et de recruter du personnel”, a déclaré Gregory. “Mais le fait qu’ils envoient quelqu’un ici, s’assoient face à face et parlent à tout le monde, je pense, montre leurs efforts et leur véritable souci du meilleur intérêt du personnel existant.”

Young a déclaré que DBH l’avait contacté au sujet de l’achat de l’équipe il y a environ 18 mois, lorsque la société avait commencé à acheter plusieurs clubs de ligues mineures.

“Je n’étais vraiment pas intéressé”, a déclaré Young. “Et ils revenaient sans cesse et en arrivaient finalement à un point [where] J’ai pensé : « Je dois écouter ces gars-là. » C’est donc vraiment comme ça que ça s’est passé.

Young, 72 ans, a déclaré que sa décision de vendre était motivée en partie par un groupe vieillissant d’investisseurs au sein de l’équipe, qui, selon lui, sont « satisfaits » des résultats de la transaction.

Young a également vendu Albuquerque Isotopes, la filiale Triple-A des Rocheuses du Colorado, à DBH. La société possède désormais près d’un tiers des franchises Triple-A du baseball, ainsi qu’une poignée d’équipes Double-A.

“En regardant ce qui s’est passé avec ces transactions, la direction de l’équipe et le personnel du front office sont restés en place”, a déclaré Gregory. “Cela semble être une bonne chose pour l’équipe et pour Norfolk et ses environs.”

Les Orioles, affiliés aux Tides depuis 2007, sont à bord. Dans un communiqué, le directeur des opérations des ligues mineures, Kent Qualls, a remercié Young et le groupe de propriété « pour le partenariat exceptionnel au cours de nos 17 dernières saisons à Norfolk », ajoutant que Baltimore attend avec impatience une affiliation continue avec la ville aux côtés de DBH.

Pat Battle et Peter Freund, respectivement président exécutif et PDG de DBH, ont exprimé leur désir de continuité.

“Nous sommes ravis d’ajouter cette franchise emblématique Triple-A à la famille DBH et extrêmement reconnaissants de nous voir confier la responsabilité de perpétuer l’héritage remarquable de Ken à Norfolk”, ont-ils déclaré dans un communiqué. “Nous sommes très enthousiastes quant à l’avenir des Tides, au personnel incroyable déjà en place et au partenariat continu avec les Orioles de la communauté de Norfolk.”

Un projet de casino au-delà du champ gauche à Harbor Park a connu une poignée de faux départs et son avenir reste inconnu. Young, qui vit à Tampa, en Floride, a déclaré que le projet de casino « n’a vraiment aucune incidence sur cette transaction ».

Ses souvenirs de son séjour en ville sont affectueux.

“Je dirai que j’ai adoré être à Norfolk et avoir l’équipe là-bas, les fans et tout le reste”, a déclaré Young. « Tout simplement génial. Une bonne relation avec la ville – toutes ces choses. Mais c’était le bon moment pour le faire et ils nous ont fait une bonne offre.

Le mois dernier, les Tides ont remporté leur premier titre en IL depuis 1985. Ils ont ensuite remporté le match de championnat national Triple-A à Las Vegas.

L’alignement de Norfolk cette saison comprenait plusieurs des espoirs les plus appréciés des Orioles, dont l’arrêt-court de 19 ans Jackson Holliday, l’espoir le mieux classé dans tout le baseball.

La fréquentation de l’équipe était la plus élevée depuis 2008.

« Cela a été une année fantastique pour les Tides, couronnant le mandat légendaire de Ken en tant que propriétaire », a déclaré Gregory. “Tout le personnel ici remercie Ken pour tout ce qu’il a fait pour Norfolk et pour la ligue mineure de baseball.”

