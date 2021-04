Hino Motors, une filiale de Toyota Motor, s’associe à une start-up israélienne de véhicules électriques pour développer des camions électriques, des bus et des véhicules utilitaires.

REE Automotive, qui est basé à Tel Aviv, a une approche différente du développement de véhicules électriques qui s’articule autour de packs technologiques intégrés aux roues du véhicule, qui permettent aux clients de proposer des aménagements uniques pour les cabines des véhicules.

Pour Hino, la possibilité de développer des véhicules utilitaires avec des configurations et des capacités spéciales pourrait être essentielle pour conquérir des clients sur un marché des véhicules utilitaires qui est devenu très concurrentiel pour les véhicules électriques.

Presque tous les constructeurs automobiles – y compris General Motors, Ford et Volkswagen – ciblent les véhicules commerciaux pour développer leurs plates-formes de véhicules électriques.

Hino et REE prévoient de développer leurs premiers prototypes d’ici l’année prochaine. On ne sait pas quand les véhicules utilitaires issus du partenariat pourront effectivement circuler sur la voie publique à l’avenir.

«REE est une entreprise visionnaire et je suis convaincu que cette alliance commerciale deviendra une force motrice pour Hino alors que nous relevons le défi de générer une nouvelle valeur dans la mobilité commerciale», a déclaré le PDG de Hino, Yoshio Shimo.

REE, qui a fusionné via un SPAC avec 10x Capital Venture Acquisition Corp en mars, espère perturber l’industrie automobile en proposant des systèmes drive-by-wire pour les véhicules. La technologie Drive-by-Wire utilise des systèmes électroniques pour remplacer les commandes mécaniques traditionnelles.

L’entreprise croit que le fait de placer sa technologie entre la roue et le châssis permet au plancher de ses fourgons et camions commerciaux d’être complètement plat. Cela permet une plus grande flexibilité dans la conception et peut être ajusté pour répondre à des spécifications uniques.

« Cette alliance commerciale est une opportunité unique en termes de portée et d’échelle mondiale », a déclaré Daniel Barel, PDG de REE. « Cela peut nous positionner comme un leader solide dans les segments commercial et de la mobilité en tant que service. »