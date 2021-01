Un tribunal néerlandais a jugé vendredi qu’une filiale de la multinationale géante britannique-néerlandaise Royal Dutch Shell était responsable des déversements d’hydrocarbures dans le delta du Niger au Nigéria en 2006 et 2007, ordonnant à la société d’indemniser un petit groupe de résidents de la région et de commencer à purifier les eaux contaminées en quelques semaines.

La décision de vendredi annulée une décision du tribunal de district de La Haye en 2013, qui a convenu avec Shell que l’entreprise n’était pas responsable des déversements. Si la Cour d’appel a supposé dans sa décision que «les fuites étaient le résultat d’une ouverture non autorisée des vannes» des têtes de puits de pétrole, elle a jugé que la filiale de Shell au Nigéria avait fait preuve de négligence et n’avait pas protégé ses activités contre le sabotage. Il a également ordonné à Shell et à sa filiale nigériane de construire de meilleurs systèmes d’alerte afin que les futures fuites puissent être rapidement détectées.

Shell, dont le siège est à La Haye, est depuis longtemps accusée par les populations locales et les organisations environnementales de causer de graves problèmes environnementaux et des violations des droits de l’homme à travers ses activités dans la région du delta du Niger.

Les agriculteurs, ainsi que la branche néerlandaise du groupe environnemental Friends of the Earth, ont poursuivi Shell en 2008, affirmant que les déversements de pétrole de 2006 et 2007 avaient ruiné les moyens de subsistance des travailleurs en polluant les terres agricoles et les étangs sur lesquels ils dépendent.

Les fuites sur les pipelines ont affecté les étangs de pêche et les terres de deux villages, Oruma et Goi, et les habitants sont toujours affectés par les déversements 15 ans plus tard, selon des groupes environnementaux.

Le Nigéria est le plus grand producteur de pétrole d’Afrique et Shell, par l’intermédiaire de sa filiale nigériane, a commencé à exporter à partir des champs du delta du Niger à la fin des années 1950. Il gère environ 50 champs pétrolifères, cinq usines à gaz et plus de 3000 miles de pipelines, selon l’entreprise.

Shell et d’autres sociétés pétrolières, comme la société italienne Eni, sont depuis longtemps accusées de pollution dans la région. En 1994, Bopp Van Dessel, responsable des études environnementales chez Shell Nigeria, a démissionné, arguant qu’il se sentait incapable de défendre le bilan environnemental de l’entreprise «sans perdre son intégrité personnelle».

«Tout site Shell que j’ai vu était pollué», a déclaré plus tard M. Van Dessel à la télévision britannique. «Il était clair pour moi que Shell dévastait la région.»

En 2008, un câble américain publié par WikiLeaks a révélé que les trois quarts des pipelines au Nigéria étaient en retard de plus d’une décennie pour être remplacés, certains ayant une espérance de vie de 15 ans toujours en service après 30 ans.

Shell et Eni ont fait valoir que la plupart des fuites avaient été causées par un sabotage. Néanmoins, sous Loi nigériane, les sociétés pétrolières sont chargées de garantir des normes de sécurité et de pratique efficaces.

«Le sabotage, le vol de pétrole brut et le raffinage illégal sont un défi majeur dans le delta du Niger», a déclaré Bamidele Odugbesan, porte-parole de la filiale de Shell au Nigéria, dans un communiqué envoyé par courrier électronique. «Quelle que soit la cause, nous nettoyons et réparons, comme nous l’avons fait avec les déversements dans ce cas.»