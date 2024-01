La filiale 21 d’eWorld Companies conclut un accord de développement avec Big M Entertainment Pictures pour les studios de jeux vidéo

Sociétés eWorld, Inc.

LOS ANGELES, Californie, 29 janvier 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — via NouveauMediaWire — eWorld Companies, Inc. (OTC : EWRC) a annoncé aujourd’hui que sa filiale en propriété exclusive 21 Moves Gaming Studios, Inc. a conclu un accord avec Big M Entertainment Pictures dans le cadre duquel 21 Moves développera une série de titres de jeux qui s’harmoniseront avec titres de films et communiqués de presse développés par Big M Entertainment, Big M Entertainment développera des films basés sur des jeux développés par 21 Moves, et des jeux et films supplémentaires seront créés et développés conjointement et simultanément par les deux sociétés.

Mirek Gorny, PDG d’eWorld Companies, Inc., a déclaré : « L’impact et la portée potentiels de cet accord de production avec Big M Entertainment Pictures ne peuvent être surestimés. Nous pensons que cet accord marque une avancée majeure dans l’évolution de l’industrie du divertissement en établissant un modèle qui conduira non seulement à une amélioration de la valeur de la production des films et des titres de jeux, mais également à des stratégies de sortie et de distribution améliorées qui pourront tirer davantage parti des opportunités du marché. le calendrier et les conditions.

Big M Entertainment Pictures est une société de production cinématographique et télévisuelle à service complet basée à Los Angeles et dirigée par Marvin Williams, un vétéran d’Hollywood depuis 20 ans ayant accès à une base large et talentueuse d’écrivains, de producteurs, de réalisateurs, de monteurs et de techniciens pour fournir une offre complète. services et assistance à chaque phase de la création de contenu cinématographique et télévisuel. Big M Entertainment est également un pionnier de l’industrie dans les domaines en croissance rapide du contenu en ligne et de la création de films à micro-budget et est actuellement engagé dans un certain nombre de projets créés spécifiquement pour une sortie simultanée ou intégrée à la fois en salles et à domicile. Pour plus d’informations, visitez https://hqgeinc.com et/ou http://www.bigmentertainment.com .

À PROPOS DES STUDIOS DE JEUX 21 MOVES

21 Moves Gaming Studios est une société de jeux sur plateforme multimédia hybride dédiée à la création d’expériences de jeu immersives et innovantes qui peuvent également se dérouler parallèlement aux futurs titres de films et sorties médiatiques. Les titres actuellement en développement et en production incluent « Last Seen », « Live » et « Rosmond : Invisible Invasion », qui sont tous des jeux vidéo d’horreur/suspense solo. La stratégie globale de la société est de permettre aux titres de jeux internes d’adapter leur histoire à une éventuelle sortie au cinéma, à la télévision ou dans un format alternatif, dans le but ultime de devenir un contributeur majeur à l’avenir du divertissement passif et interactif. La société prévoit d’y parvenir en repoussant les limites du jeu grâce à une fusion de créativité, de technologie et d’engagement amélioré des joueurs en proposant des versions IP variées qui s’étendent sur plusieurs plates-formes et types de médias.

L’histoire continue

21 Moves se positionne pour une expansion rapide en proposant un portefeuille unique de sorties de jeux qui s’étendent sur diverses plates-formes, y compris des titres hybrides IP et de jeux spécifiques aux expériences d’interface PC, mobile, VR ou AR. Les titres sont en cours de développement pour inclure des versions solo et multijoueur, en fonction de l’histoire de chaque jeu respectif et du format multimédia pris en charge. L’engagement de la société s’étend à la fourniture d’options de jeu diverses et accessibles avec un potentiel narratif/interactif qui répond aux préférences et aux intérêts d’un public mondial. Les jeux/titres seront disponibles à l’achat et au téléchargement via l’industrie en ligne et les magasins de jeux et d’applications reconnus.

Pour plus d’informations, visitez www.21moves-gaming.com .

Déclaration de sphère de sécurité : ce communiqué contient des déclarations prospectives concernant les opérations commerciales et les résultats d’eWorld Companies, Inc., qui impliquent des risques et des incertitudes. Les résultats futurs réels pourraient différer sensiblement de ceux discutés. eWorld Companies, Inc. a l’intention que toutes les déclarations incluses dans le présent document, y compris celles faisant référence aux revenus et bénéfices futurs, soient soumises à la disposition « Safe Harbors » de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995..