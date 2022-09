La file d’attente pour le visionnement de la reine Elizabeth II est très longue – et très britannique

LONDRES – C’est la file d’attente pour mettre fin à toutes les files d’attente. Les personnes en deuil dans la file – ou la file d’attente comme on l’appelle ici – la première nuit pour voir la reine Elizabeth II allongée en état étaient prêtes. Ils avaient entendu des rumeurs d’un temps d’attente de 30 heures et n’étaient pas découragés. Leur monarque bien-aimé gisait en état et ils lui rendraient hommage. 2h du matin ? 4 heures du matin ? Ils préféreraient plus tôt que plus tard, mais ils étaient de la partie.

De plus, c’est ce que font les Britanniques. Des gens de partout faisaient la queue – les trois premières dames venaient du Sri Lanka, du Pays de Galles et du Ghana – mais elles étaient ici et, eh bien, quand à Rome…

William et Harry marchent ensemble derrière le cercueil de la reine Elizabeth II

Les Américains aiment bien sûr l’appeler une « ligne », mais ce mot n’englobe pas tout à fait la nature presque sacrée des règles que les Britanniques ont développée en attendant patiemment derrière quelqu’un pour atteindre un objectif.

Et c’est ainsi que les grands symboles de la Grande-Bretagne – la reine, la file d’attente – sont exposés de manière éclatante alors que des centaines de milliers de personnes se sont alignées pour rendre un dernier hommage à Elizabeth pendant les quatre prochains jours.

La file d’attente est rapidement devenue une chose à part entière.

«Je ne me soucie pas particulièrement de la reine de toute façon. Mais la file d’attente ? The Queue est un triomphe de la britannicité. C’est incroyable », a écrit un utilisateur des médias sociaux dans un message devenu viral. #QueueForTheQueen était à la mode sur les réseaux sociaux.

Un autre a souligné que file d’attente est un beau mot: “La lettre importante réelle, puis quatre autres qui attendent silencieusement derrière elle dans une ligne.”

Le gouvernement britannique a lancé un “suivi de file d’attente” sur YouTube, avec des informations à jour sur l’état de la ligne, qui, jeudi midi, mesurait environ quatre miles de long.

Ce journaliste a rejoint la file d’attente vers 18 heures mercredi soir, rencontrant des personnes qui prévoyaient de veiller toute la nuit s’il le fallait pour voir le cercueil de la reine.

Les gens ont attendu dans les files d’attente avec une attente de plus de sept heures pendant la nuit pour voir la reine Elizabeth II en état à Westminster Hall le 14 septembre. (Vidéo : Alexa Juliana Ard, Karla Adam/The Washington Post)

J’ai été rapidement éduqué au décorum de la file d’attente. Procurez-vous un bracelet avec un numéro et obéissez à ce numéro. Restez dans la file d’attente. Ne poussez pas ou ne bousculez pas dans la file d’attente. Ne coupez pas la file d’attente. Si quelqu’un coupe la file d’attente, respirez fortement, mais ne dites absolument rien à haute voix. Cependant, il est normal de donner aux gens des regards sales ou renfrognés.

Il y avait une rumeur selon laquelle quelqu’un, six lignes devant nous, a essayé de sauter la file d’attente, mais ensuite quelqu’un d’autre a souligné que cela n’était pas vérifié, comme pour suggérer que l’idée même était légèrement scandaleuse.

Les fermetures pour les funérailles de la reine perturbent tout le Royaume-Uni

Les gens ont rapidement fait la queue par petites familles. Ils ont peut-être commencé comme des étrangers, mais au fil des heures, ils connaissaient l’histoire de la vie de l’autre. Ils veillaient l’un sur l’autre. Des étrangers qui ne se parleraient normalement jamais dans des situations publiques étaient soudainement farouchement loyaux. Si vous deviez partir pour aller aux toilettes – il y avait des “toilettes” portables, c’était une file d’attente bien planifiée après tout – alors votre famille qui faisait la queue tenait votre place en ligne. Certains allaient chercher du thé l’un pour l’autre.

Invité à expliquer le concept de file d’attente britannique, Robin Wright, 78 ans, s’est lancé dans un discours passionné, décrivant la file d’attente comme un “moment magique que nous partageons tous ensemble”.

Des milliers de personnes autour de lui ont applaudi (poliment) lorsqu’il a terminé.

La nuit a assez bien commencé, la file d’attente se déplaçant à un rythme décent, offrant un faux sentiment d’optimisme quant à la façon dont tout se déroulerait, tout en emmenant les personnes en deuil devant les monuments de la ville comme la grande roue London Eye, puis le mémorial du mur covid des coeurs marquant ceux qui sont perdus – un rappel frissonnant des décès au cours des deux dernières années.

Mais environ quatre ou cinq heures plus tard, cela a commencé à paraître sombre alors que les personnes en deuil atteignaient la dernière ligne droite et atteignaient la section labyrinthique en zig-zag, rappelant une mauvaise journée à l’aéroport qui annonçait beaucoup plus d’attente à venir.

Les gens se sont regroupés, ont offert du réconfort et ont échangé des histoires – beaucoup sur les fois où ils avaient rencontré la reine, ou vu la reine, ou avaient une médaille épinglée sur eux par la reine, ou avaient la reine comme patron. Les sondages montrent qu’environ un tiers des Britanniques ont rencontré ou vu la reine au cours de ses 70 ans de règne.

“La reine m’a personnellement mis ça autour du cou, c’était un moment magique”, a déclaré Wright, le philosophe des files d’attente, à propos de sa médaille de l’Ordre royal de Victoria pour avoir collecté des millions pour des œuvres caritatives. “J’ai vraiment envie de venir lui dire au revoir, avec tous ces gens ici… Je resterais ici 30 heures s’il le fallait.”

«Nous nous sommes rencontrés par l’intermédiaire de la famille royale. Nous sommes mariés depuis 31 ans », a déclaré Hilary Beckley, 61 ans. Elle a travaillé comme chef pour la princesse Margaret, la sœur de la reine, et son mari, Gary, a travaillé comme charpentier. « Nous ne pouvions pas ne pas venir.

Joyce Skeete, 74 ans, infirmière à la retraite, a vécu sa vie d’adulte à Londres, mais est née et a grandi à la Barbade, où elle était une star du net ball. À l’âge de 14 ans, elle a été invitée à prendre un repas avec la reine, qui visitait l’un de ses royaumes. “Nous avons eu la chance de manger avec elle, mais nous ne pouvions pas vraiment manger”, a-t-elle déclaré.

“Je pense que pour elle, ça vaut la peine de faire la queue.”

La reine n’est pas seulement chef d’État du Royaume-Uni, mais de 14 autres pays – et chef du Commonwealth, qui couvre un tiers de la planète. Durant son long règne, elle a tenu à visiter régulièrement ces pays.

Pour certains, la file d’attente de mercredi soir a duré un peu plus de sept heures. Et puis ce fut fini. La scène à l’intérieur de Westminster Hall était très différente. Dans le monde sans fin de la file d’attente, cela avait été bavard et optimiste alors que nous nous soutenions tout au long de l’épreuve, mais à l’intérieur de la salle, avec le cercueil, c’était calme, solennel et terminé rapidement.

Longtemps vilipendée comme “l’autre femme”, Camilla se laisse aller à l’affection britannique

Lorsque les personnes en deuil sont entrées dans Westminster Hall, un bâtiment historique caverneux avec un toit à poutres en marteau, elles ont été accueillies par le silence. Le cercueil de la reine est élevé sur une plate-forme et drapé d’un drapeau à étendard royal, d’une couronne et d’un orbe. Alors que les gens passaient devant le cercueil de la reine, gardés par des soldats portant des chapeaux en peau d’ours, certains s’inclinaient et faisaient la révérence ou hochaient la tête ou chuchotaient “merci”.

Après avoir quitté la salle, Megan Foy, 35 ans, avec son mari et sa fille de 9 mois, a déclaré qu’ils n’avaient «que» fait la queue pendant six heures, atteignant la salle vers 2 heures du matin. «Nous avons dû contourner un peu à cause de la situation du buggy », a-t-elle dit en se référant à sa poussette.

“C’est une toute autre atmosphère là-dedans, le monde autour de vous s’arrête et vous êtes dans l’instant”, a-t-elle déclaré.

Les préparatifs funéraires et les répétitions qui se déroulaient aux petites heures du matin tout autour de Westminster signifiaient que personne n’était autorisé à partir pendant que les soldats pratiquaient leur marche.